Studie: Job-Bewerberinnen mit Kopftuch werden benachteiligt

dpa Bonn. Bewerberinnen mit einem türkischen Namen oder einem Kopftuch haben einer Studie zufolge schlechtere Chancen auf eine offene Stelle. Zu diesem Ergebnis kommt eine Ökonomin von der österreichischen Universität Linz, deren Untersuchung beim Institut zur Zukunft der Arbeit in Bonn erschien. Die Studienautorin verschickte für den Feldversuch fast 1500 fiktive Bewerbungen an Unternehmen in Deutschland und variierte dabei Namen und Foto der vermeintlichen Bewerberin.