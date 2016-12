Nordhorn

Stromausfall bei Weihnachtsmarkt im Tierpark

Von Sebastian Hamel

Auch in seiner fünften Auflage stößt der Weihnachtsmarkt im Tierpark Nordhorn auf großes Interesse. Zum Auftakt des neuntägigen Angebots am Sonnabend fanden allein 4600 Menschen den Weg in den Familienzoo.

Nordhorn. Tierparkleiter Dr. Nils Kramer freut sich über den erfolgreichen Beginn des Weihnachtsmarkts. 4600 Gäste zum Auftakt übertrumpften die Besucherzahl des ersten Tages im Vorjahr deutlich. „Wir möchten bewusst Familien als Zielgruppe ansprechen, besonders durch das vielfältige Kinderprogramm“, sagt Kramer. Zwischenzeitlich wurde der Markt am Samstagabend von einem Stromausfall buchstäblich überschattet. Mehrere Buden waren ohne Licht und Elektrizität, die Marktbeschicker behalfen sich mit Kerzen, Taschenlampen und den Leuchten ihrer Smartphones. Gegen 19 Uhr war das Problem behoben. Die Laune der Besucher hatte dies nicht getrübt. Bis zum kommenden Sonntag, 11. Dezember, ist der Tierpark-Weihnachtsmarkt noch geöffnet – am Wochenende ab 11 Uhr, in der Woche ab 16 Uhr. An allen Tagen ist der Eintritt ab 16 Uhr frei. Stattdessen bitten die Veranstalter um eine Spende für die Leopardenkampagne. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am Montag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.

