Niedergrafschaft

Streit in Flüchtlingsheim endet vor Gericht

Ein Streit um eine Mülltüte ist in einer Flüchtlingsunterkunft in Wietmarschen aus dem Ruder gelaufen. Porzellan ging zu Bruch. Mit den Scherben wurden zwei junge Afghanen verletzt.

bt Wietmarschen. Die alltäglichen Probleme in einer Flüchtlingsunterkunft sind vor einigen Tagen in einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Nordhorn deutlich geworden. In einer Gemeinschaftsunterkunft in Wietmarschen war es am 12. Juni 2016 zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Hierbei war ein Teller zu Bruch gegangen und mit einer Scherbe sollte ein 25 Jahre alter Libanese zwei Brüder aus Afghanistan, 20 und 22 Jahre alt, verletzt haben. Wegen dieser Körperverletzung hatte sich der Libanese zu verantworten. Neben den beiden Geschädigten hatte das Gericht einen 23 Jahre alten Somalier als Zeugen geladen.

Eine Verständigung mit dem Angeklagten und den Zeugen war nur über Dolmetscher möglich. Der Angeklagte gab zu, zwei Mitbewohner verletzt zu haben. In der Küche sei es mit einem der Afghanen zu einem Streit über eine kaputte Mülltüte gekommen. In dieser Auseinandersetzung hatte man ihm einen Teller auf dem Kopf zerschlagen und ihn mit einem Messer bedroht. Aus Angst hatte er dann eine Scherbe des kaputten Tellers gegriffen und damit zugestochen. Hierdurch seien seine Kontrahenten verletzt worden. Der Angeklagte und sein Verteidiger gingen hierbei von Notwehr aus.

Ablauf bleibt unklar

Der ältere der afghanischen Brüder sprach in seiner Vernehmung von einem Streit mit dem angeklagten Libanesen in der Küche. Hierbei soll es um die Sauberkeit gegangen sein. Er beteuerte, dass der Angeklagte bewusst einen Teller auf den Boden geworfen und mit einer Scherbe davon zugestochen habe. Auf den Lärm war ein Somalier aufmerksam geworden und in die Küche gekommen. Als der sie habe trennen wollen, sei auch er verletzt worden.

Auch nach fast zweistündiger Verhandlung war nicht festzustellen, wer von den Heimbewohnern in welcher Form an der Auseinandersetzung beteiligt war. Fest stand nur, dass vier Männer aus drei Herkunftsländern in Streit geraten sind. Ausschlaggebend hierfür waren nicht zuletzt die Verständigungsschwierigkeiten. Hierbei ist festzustellen, dass die drei eingesetzten Dolmetscher (arabisch, afghanisch und somalisch) sich größte Mühe gaben, den Beteiligten die oft nicht einfachen Sachverhalte und Aussagen klar zu machen.

Als nach Ende der Beweisaufnahme der Vertreter der Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens beantragte, musste Richter Ratering eingestehen, dass ihm selbst nach der Vernehmung aller Zeugen nicht klar ist, was sich am 12. Juni 2016 in dem Heim abgespielt hat. Aus diesem Grund stellte er das Verfahren gegen den Libanesen ein. Er entließ die Beteiligten, nicht ohne sie deutlich darauf hinzuweisen, dass sie als Gäste hier sind und sich entsprechend zu verhalten haben.