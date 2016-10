Nordhorn

„Street Food“-Fest feiert Premiere in Nordhorn

Vom 28. bis 30. Oktober sind Speisen aus aller Welt im Stadtpark Nordhorn zu Gast.

gn Nordhorn. Für das „1. Street Food Fest“ im Nordhorner Stadtpark vom 28. bis 30. Oktober sind nach Angaben der Veranstalter bereits alle Standplätze vergeben. „Wir freuen uns sehr über diesen großen Zuspruch. Täglich gehen zwar noch weitere Standanfragen ein, doch denen müssen wir leider absagen“, berichtet Ulf Tassilo Münch

Street Food – dabei denken manche unweigerlich an Imbisse oder Dönerbuden. Fantasievoller, abwechslungsreicher und hochwertiger soll es im Stadtpark zugehen. Dort werden, wie Münch weiter mitteilte, Speisenangebote aus vielen Teilen der Erde an einem Ort zusammengefasst. Leidenschaftliche Hobbyköche, Mitarbeiter aus Sterneküchen, Hausfrauen mit ihren Kulturvereinen oder Food Trucks bieten an den drei Tagen Essen aus aller Welt an. Auf dem Street Food Fest erwartet die Besucher eine breit gefächerte Vielfalt an rund zwölf Ständen. Dazu gehören Speisen wie argentinische Arepas oder DimSum aus Asien. Afrikanische Köstlichkeiten sind zum Beispiel frisch zubereitete Bananenchip oder ägyptische Falafel. Ausgefallen geht es auch am Stand vom kleinen Munchskin zu, der mit frittierten Süßigkeiten wie Snickers oder Oreos für Aufsehen sorgt. Auch für Veganer und Vegetarier soll einiges dabei sein.

Die Besucher erwartet damit eine kulinarische Weltreise mit vielen Köstlichkeiten. „Die Besucher können sich auf viel Abwechslung und Auswahl sowie gut abgestimmte neue Kreationen freuen, denn Street Food hat viele Facetten und vor allem eine lange Tradition – definitiv gibt es eine neue Generation „schnelle“ Küche – durchdachter, liebevoller, ernährungsbewusster“, ergänzt der Organisator Münch.

Geöffnet hat das 1. Street Food Fest am Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es auf einer Facebook-Seite zum Fest.