Nordhorn

Strafe für Drogenkurier zur Bewährung ausgesetzt

Mit hundert Stundenkilometern durch eine 30er-Zone raste im Juli ein Drogenkurier in einem Mercedes. Hinter ihm der Zoll. Eine Sackgasse wurde für den ortsunkundigen Raser zur Falle. Jetzt stand er vor dem Amtsrichter.

bt Nordhorn. Auf dem Weg zum Grenzübergang Frensdorferhaar war zwei Zollbeamten in einem Zivilfahrzeug am 11. Juli 2016 gegen 15.45 Uhr ein aus den Niederlanden kommender Mercedes mit polnischen Kennzeichen aufgefallen. Die Beamten wendeten und folgten dem in Richtung Lingen fahrenden Wagen.

Vor einer Ampel auf der B213 (Lingener Straße) mussten beide Fahrzeuge anhalten. Als die Ampel „grün“ zeigte, bog der Mercedes-Fahrer ohne zu blinken rechts ab und raste davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Marihuana und Kokain im Auto

Als der Flüchtende mit geschätzten 100 Stundenkilometer, statt der erlaubten 30, eine Wohnsiedlung durchfuhr, verringerten die Zollbeamten ihre Geschwindigkeit und verloren den Wagen kurzzeitig aus den Augen. Passanten machten darauf aufmerksam, dass das verfolgte Fahrzeug in einer Sackgasse verschwunden war. Hier entdeckten die Beamten das polnische Auto verlassen zwischen zwei Garagen stehend. Der geflüchtete Fahrer konnte kurz darauf in einem Gebüsch gestellt werden.

Im Auto entdeckten die Beamten bei einer Durchsuchung den Grund für die Flucht: Im Kofferraum fanden sie 588 Gramm Marihuana in einer Tasche und im Handschuhfach ein Tütchen mit zehn Gramm Kokain. Außerdem stellte sich heraus, dass der Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Drogenschmuggel mit Bierkistenkauf verglichen

Als Angeklagter vor dem Schöffengericht gestand der in Bielefeld wohnhafte 33-jährige Pole, als Kurierfahrer für zwei Russen unterwegs gewesen zu sein. In einer Disco in Bielefeld war er mit den beiden ins Gespräch gekommen. Hierbei kam auch seine finanzielle Lage zur Sprache, die der Angeklagte als „nicht gerade rosig“ bezeichnete. Für monatlich 600 Euro war er als einziger Angestellter in der Spedition seiner Freundin tätig. Auf deren Firmennamen war auch das Tatfahrzeug in Polen geleast worden. Dem Angeklagten wurde angeboten, für ein Honorar von 300 Euro eine Kurierfahrt nach Enschede zu unternehmen. Dass es sich hierbei um Drogenschmuggel handeln würde, war dem jungen Polen klar.

Seine Auftraggeber hatten ihm erklärt, das Ganze sei ebenso einfach, als wenn er eine Kiste Bier für sie holen würde. Beim letzten Treffen vor der Fahrt am 11. Juli wurden ihm 3000 Euro ausgehändigt mit der Bemerkung, dass er alles mitzubringen habe, was ihm in Enschede übergeben werde. Nur dann würde er bei Ablieferung in Bielefeld seine 300 Euro bekommen. Da ihm seine Auftraggeber geraten hatten, die Autobahn zu meiden, trat er die Rückreise über Frensdorferhaar und Nordhorn an.

Urteil auf Bewährung

Bereits in seinen ersten Vernehmungen hatte der Angeklagte seine Unterstützung bei der Suche nach seinen Auftraggebern angeboten. So nannte er den Beamten die angeblichen Namen der beiden Russen und war zu einer „Scheinübergabe“ in Bielefeld bereit. Diese scheiterte. Nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft war es mit seiner Bereitschaft zur Mitarbeit schlagartig vorbei.

Für Oberstaatsanwalt Feiler stellte sich das Ganze als eine typische Kurierfahrt für Drogenhändler dar, bei der erschwerend hinzukam, dass der Angeklagte ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Er stellte schließlich den Antrag, ihn wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln, der Beihilfe zum Drogenhandel und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Gesamtstrafe von einem Jahr und neun Monaten zu verurteilen. Die Sperrfrist für die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis sollte auf ein Jahr und drei Monate festgesetzt werden. Mit einer Bewährung sei er einverstanden. Als Auflagen sollten die Zahlung von 1200 Euro und 60 Stunden gemeinnützige Arbeit festgesetzt werden. Rechtsanwältin Christiane Preuß als Verteidigerin gab zu bedenken, dass ihr Mandant nicht vorbestraft ist, von Anfang an geständig war und versucht hat, dazu beizutragen, die Hintermänner zu fassen. Deshalb sei eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten angemessen.

Im von der Vorsitzenden des Schöffengerichts, Dr. Westerhoff, verkündeten Urteil wurde der Kurierfahrer zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Sperrfrist für die Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis beträgt 15 Monate. Die Vollstreckung der Haftstrafe wurde für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Die Auflagen betragen abschließend 600 Euro und 120 Stunden gemeinnützige Arbeit.