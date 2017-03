Region

„Stop Sticks“ gegen flüchtende Autofahrer

Die Autobahnpolizei Lingen hat jüngst auf der A31 mit Gewalt eine Geisterfahrerin gestoppt. Zum Einsatz kamen dabei sogenannte „Stop Sticks“. Worum handelt es sich dabei?

Lingen. Die „Stop Sticks“ sind etwa ein Meter lange, dreieckige Plastikstangen, versehen mit einer Reihe ebenso spitzer wie stabiler Hohlnadeln. Fährt ein Fahrzeug über sie hinweg, bohren sich die Nadeln in den Reifen und sorgen in kürzester Zeit dafür, dass die Luft entweicht. „Im Vergleich mit früher üblichen Krähenfüßen haben Sticks den Vorteil, dass der Reifen nicht platzt, sondern kontrolliert Luft verliert und das Auto somit beherrschbar bleibt“, erläutert der Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Klaus Albers. Beim jüngsten Einsatz auf der A31 bei Lingen sei das gestoppte Fahrzeug noch rund 100 Meter weitergefahren, sagt der stellvertretende Leiter der Autobahnwache in Lohne, Alwin Trüün. Zum Einsatz kommen die „Stop Sticks“ laut Albers nur in besonderen Fällen: „Es ist unsere vorletzte Möglichkeit, ein Auto zu stoppen. Danach bleibt nur noch der Einsatz der Waffe.“

Drei oder vier Elemente eines Sets werden zusammengesteckt, in eine Textilhülle gepackt und quer über die Fahrbahn gelegt. Mithilfe eines 25 Meter langen Bandes können die Beamten die Sticks bei Bedarf schnell in eine neue Position ziehen beziehungsweise aus dem Weg räumen.

Denn dass der Einsatz der „Stop Sticks“ auch für die Polizeibeamten – trotz Schulungen – nicht ungefährlich ist, zeigt das jüngste Beispiel aus Brandenburg. Dort sind am Dienstag zwei Polizisten bei dem Versuch, mit den Sticks einen flüchtenden Autofahrer zu stoppen, überfahren und tödlich verletzt worden. „Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Vorfall wirklich mit den ,Stop Sticks‘ in Verbindung gebracht werden kann oder ob der Mann die Kollegen absichtlich überfahren hat“, sagt Albers.

Seinen Worten zufolge sind in der Inspektion alle rund um die Uhr besetzten Wachen mit den einmal verwendbaren Sticks ausgestattet. „Wir hätten gerne mehr, am liebsten für jedes Fahrzeug“, lässt der Leiter Einsatz durchblicken.

Dass das nicht der Fall ist, könnte auch eine Kostenfrage sein, denn die Sticks sind nicht eben billig. Der US-Hersteller, der die Sticks weltweit exklusiv vertreibt, stellt laut Albers für einen dreiteiligen Satz rund 1000 Euro in Rechnung.