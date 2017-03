Niedergrafschaft

Stolperfallen auf der Rükelstraße in Lohne

Schräger Bürgersteig, überstehende Gullydeckel: Die Rükelstraße in Lohne hat schon bessere Tage gesehen. Zwei ältere Damen ärgern sich über den Zustand und haben Mühe, den Hindernissen mit ihrem Rollator auszuweichen.

Lohne. Rosa ten Brink und Hannelore Krämer aus dem Lohner Ortsteil Rükel sind nicht mehr besonders gut zu Fuß. Auf den täglichen Spaziergang durch die Siedlung wollen die zwei älteren Damen jedoch nur ungern verzichten. „Ein bisschen Bewegung muss man ja haben“, sagt Rosa ten Brink, 90 Jahre alt. Hannelore Krämer nickt. Sie ist 83 Jahre alt. Wenn die beiden Frauen, die seit einem halben Jahrhundert Nachbarinnen sind, zu ihrer Runde starten, haben sie ihre Rollatoren dabei. Sie verleihen ihnen mehr Sicherheit.

Sorge macht ihnen jedoch die Straße vor ihren Häusern. Die lässt ihren Spaziergang nämlich immer mehr zu einem Spießrutenlauf werden. Wenn Rosa ten Brink und Hannelore Krämer ihre Grundstücke verlassen wollen, kullern ihnen die Rollatoren zunächst auf die Fahrbahn, weil die Bürgersteige im Laufe der Jahre versackt sind. „Da geht es schräg runter, für mich ist das lebensgefährlich“, berichtet Hannelore Krämer. Viele Platten des Bürgersteigs sind mittlerweile auch nicht mehr eben – und stellen kleine, fiese Stolperfallen dar.

Vom Bürgersteig auf die Straße

Die Seniorinnen bewegen sich also nicht auf dem Bürgersteig, der ja im Prinzip für sie als Fußgänger vorgesehen ist. Sie schieben ihre Rollatoren über die Fahrbahn. Aber auf der Rükelstraße ist, seitdem auf der parallel verlaufenden Eschstraße mehrere Bodenschwellen die Autos ausbremsen, deutlich mehr Verkehr unterwegs. „Wir laufen dann hintereinander. Es wird aber trotzdem eng“, berichtet Rosa ten Brink. Eine weitere Gefahr sehen sie und ihre Nachbarin in den Gullydeckeln, die zum Teil mehrere Zentimeter über die Fahrbahn ragen. „Die Gemeinde muss das ausbessern“, finden die Anwohnerinnen.

Dieser Auffassung ist auch Maria ten Brink, die Tochter von Rosa ten Brink. Sie sitzt für die SPD im Gemeinderat und wollte bei der Ratssitzung in der vergangenen Woche wissen, wie die Verwaltung die Situation beurteilt. Bürgermeister Manfred Wellen beschwichtigte zunächst, dass es auf der Rükelstraße keine großen Probleme gebe. Erst, als Maria ten Brink insistierte, sagte er zu, sich die Verhältnisse noch einmal anzuschauen. „Mir geht es darum, dass die Gemeinde die Altbausiedlungen nicht vergisst. Natürlich sind die Straßen und die Bürgersteige in die Jahre gekommen“, weiß Maria ten Brink. Umso wichtiger sei es, sie im Auge und in Schuss zu halten. Das finden auch ihre Mutter und Hannelore Krämer: „Auch wenn es lange her ist, haben wir diese Straße und den Bürgersteig doch damals bezahlt.“