Lokalsport

Stolmeijer mit deutscher Junioren-Equipe siegreich

Das Team um Bundestrainer Peter Teeuwen gewann beim Nationenpreis in Belgien nach spannendem Stechen. Kathrin Stolmeijer vom RFV Isterberg sorgte als letzte Reiterin für den entscheidenden Vorsprung.

jk Opglabbeek. Die deutschen Nachwuchsspringreiter haben beim Nationenpreis in Belgien überzeugt. Das Team der Junioren um Bundestrainer Peter Teeuwen hat sich in einem spannenden Stechen den Sieg geholt. Gemeinsam mit Max Haunhorst (Hagen a.T.W.), Zoe Osterhoff (Hamm) und Marie Ligges (Ascheberg) stand Kathrin Stolmeijer vom RFV Isterberg auf dem Siegerpodest.

„Das Stechen der Junioren war ein absoluter Krimi. Wir lagen mit Spanien und Belgien gleichauf, alle Reiter sind auch im Stechen Null geritten“, berichtete Bundestrainer Teeuwen aus Opglabbeekund, „so lag alles auf der letzten Reiterin, Kathrin Stolmeijer.“ Die Isterbergerin behielt am Ende mit ihre Stute „Lilly Fee“die Nerven und holte die drei Sekunden heraus, die die Deutschen zum Sieg gebraucht haben.

„Bei den Junioren sind wir in diesem Jahr mit Blick auf die Europameisterschaft (EM) breit aufgestellt, wir haben einige Reiter mit viel Erfahrung in dieser Altersklasse und entsprechend guten Pferden“, sagt Teeuwen. Der Bundestrainer nutzt die Nationenpreise wie in Opglabeek oder im niederländischen Wierden Anfang Juni als Testphase: „Alle Reiter sollen die Chance bekommen, ihre Form zu zeigen und zu überprüfen, um daraus am Ende die Teams für die Europameisterschaft zu basteln.“ Die Chancen für Kathrin Stolmeijer zur Teilnahme an der EM in Samorin, in der Nähe von Bratislava/Slovakai vom 8. bis 13. August, haben sich damit deutlich erhöht.