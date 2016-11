Ticker

Störung bei der Telekom - BSI geht von Cyber-Angriff aus

dpa Berlin/Bonn. Die massiven Störungen von Anschlüssen der Deutschen Telekom sind nach Erkenntnissen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik Folge einer weltweiten Attacke. Dabei seien gezielt Fernverwaltungsports von DSL-Routern angegriffen worden, teilte die Behörde am Abend mit. Die Telekom bestätigte, dass der Angriff der Auslöser der Störung war. Mehr Klarheit sollten Analysen in den kommenden Tagen bringen. Insgesamt waren etwa 900 000 Anschlüsse bundesweit betroffen.