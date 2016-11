Region

Stinkbomben-Attacke auf Rheiner Bordell

Von Matthias Schrief

Nach einer mutmaßlichen Säureattacke auf einen „Saunaclub“ am Montag in Rheine tappt die Polizei noch im Dunkeln. Ein Sprecher der Kreispolizeibehörde in Steinfurt wollte lediglich bestätigen, dass Ermittlungen laufen.

Rheine. Polizei und Feuerwehr waren am Montagabend gegen 23 Uhr zu dem Saunaclub in Rheine-Kanalhafen gerufen worden, weil Angestellte des Etablissements im Erdgeschoss des Gebäudes einen „bestialischen“ Geruch wahrgenommen hatten. „Um die Gesundheit der Personen, die sich im Obergeschoss des Hauses befanden, nicht zu gefährden, haben wir sie mit der Drehleiter aus dem Haus geholt“, sagte Joachim Häcker von der Feuerwehr Rheine. Augenzeugen berichten, dass im Erdgeschoss wohl eine Flüssigkeit versprüht wurde. Die Einsatzkräfte vermuten, dass es sich dabei um Buttersäure handelt. Die Polizei wollte das noch nicht bestätigen. Der Schaden für das Etablissement ist hoch. Bis Dienstagnachmittag waren die Räume noch nicht wieder freigegeben. Nach Einschätzung von Experten ist die Schadensbeseitigung in der Regel kostenaufwendig. Die Polizei macht keine Angaben zum Verursacher des Schadens. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte der Polizeisprecher. Stinkbomben-Attacken auf Bordells keine Seltenheit Tatsächlich sind Buttersäure-Attacken auf Bordellbetriebe keine Seltenheit. Die Recherche im Internet zeigt jeweils unterschiedliche Motive als Auslöser für Buttersäure-Attacken auf: Mal passt es einem Anwohner nicht, was die Nachbarn so treiben, mal ist es Ärger mit der Konkurrenz und hin und wieder will jemand auch nur die Sanierung vorantreiben. Im konkreten Fall indes hat die Polizei noch keine Spur und kein Motiv. Während die Damen des Etablissements den Vorfall unbeschadet überstanden, begaben sich ein Polizeibeamter und eine Polizeibeamtin, die als erste am Einsatzort waren, vorsichtshalber in ärztliche Behandlung. Buttersäure Buttersäure ist eine bei Zimmertemperatur farblose Flüssigkeit, die etwa so übel riecht wie Erbrochenes. Die Dämpfe reizen die Augen sowie die Atemwege.

