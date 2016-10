Grafschaft

Stephan Weil besucht Siegerschule in Schüttorf

Besonderen Besuch hat die „beste Schule Deutschlands“ am Dienstag bekommen: Ministerpräsident Stephan Weil hat sich das Konzept der Grundschule auf dem Süsteresch in Schüttorf erklären lassen.

Schüttorf. Die Grundschüler sind ganz aufgeregt: So hohen Besuch bekommen sie selten. Heute besucht sie der Chef vom Land Niedersachsen. Und Stephan Weil gibt gerne mit der Schüttorfer Schule an, sagt er lachend vor den Schülern. Schließlich hat die Grundschule auf dem Süsteresch im Juni den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis des Deutschen Schulpreises 2016 in Berlin gewonnen. Am Dienstag wollte er sich endlich selbst ein Bild vom Konzept machen.

Zuvor dürfen die Schülerinnen und Schüler den Politiker jedoch mit Fragen löchern: „Wie groß bist du?“, „Seit wann bist du Politiker?“ und „Wie heißt dein Sohn?“ wollen die Kinder beispielsweise wissen.

Die Lehrer an der Grundschule auf dem Süsteresch verstehen sich als Lernbegleiter, Unterstützer und Diagnostiker der Kinder und eben nicht als Alleinunterhalter vor der Klasse. Individualisiertes Lernen, Inklusion und Mitbestimmung sind besondere Schwerpunkte an der Schule, lernt der Ministerpräsident an diesem Nachmittag. In Lernateliers, im Fachunterricht, im Forscherlabor und in den Nachmittag-AGs gehen die Kinder selbständig Themen an, bearbeiten sie und präsentieren die Ergebnisse anschließend im kleinen Kreis vor ihren Mitschülern. Während dieser Phasen werden sie von den Lehrern unterstützt. Dabei haben die Pädagogen genau im Blick, wie weit ein Schüler im Lernstoff ist, wo er vielleicht noch Defizite hat oder wo er besondere Begabungen hat. „So etwas hätte ich mir vor 50 Jahren gar nicht vorstellen können an meiner Schule“, sagt Stephan Weil anerkennend.

