Grafschaft

Stegemann flucht auf Facebook: „Scheiss Nazis!!!“

Nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern melden sich zahlreiche Politiker zu Wort. Auch Albert Stegemann aus Ringe, der für die CDU im Bundestag sitzt. Seine Äußerung auf Facebook hat einen Shitstorm ausgelöst.

Nordhorn. „Scheiss Nazis!!!“ mit diesen zwei Wörtern beurteilte Albert Stegemann, CDU-Bundestagsabgeordneter aus der Grafschaft, auf seiner Facebook-Seite das Ergebnis der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Die AfD ist am Sonntag aus dem Stand mit 20,8 Prozent als zweitstärkste Partei – und vor der CDU – in den Schweriner Landtag eingezogen.

Der Wahlausgang in Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit viele Reaktionen hervorgerufen: Von Jubel, Enttäuschung und Spott ist fast alles dabei. Albert Stegemanns Äußerung sticht dabei allerdings heraus. Die Reaktionen auf den Ausspruch „Scheiss Nazis“ sind gespalten. Der Beitrag wurde über 130 Mal geteilt, gefällt mehr als 200 Personen und hat über 400 Kommentare erhalten. Einige sind zustimmend, einige enthalten sachliche Kritik, viele Nutzer werfen Stegemann aber einfach nur vor, ein schlechter Verlierer zu sein.

Inzwischen hat Stegemann auf den sogenannten Shitstorm reagiert. „Natürlich respektiere ich das Votum der Wähler. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass sich in meiner gestrigen Äußerung eine große Enttäuschung und auch eine gewisse Ratlosigkeit ob des Ergebnisses zeigt“, machte Stegemann am Montag deutlich.

Denn nach seiner Meinung schüre die AfD gezielt Ängste und schade der Demokratie. „Der andauernde Vorwurf aus dem Dunstkreis der AfD an eine demokratisch gewählte Regierung, sie würde am Volk vorbeiregieren und die Zukunft des Landes verspielen, ist für mich allerdings nicht haltbar“, sagte Stegemann. Er machte weiter deutlich, dass Streit über einen politischen Kurs normal sei und er sich solchen Diskussionen immer wieder stellen würde. „Daher möchte ich meine Äußerung auch nicht mit einer Arroganz gegenüber dem Wähler missverstanden wissen“, so Stegemann abschließend.

Einen Kommentar dazu von GN-Redakteur Steffen Burkert lesen Sie am Dienstag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.