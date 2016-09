Region

Startschuss für Großprojekt Schleusenneubau

Der Dortmund-Ems-Kanal soll mehr und längere Schiffe aufnehmen. Deswegen werden die Schleusen fit gemacht. In Gleesen ging es nun los.

Gleesen. Den symbolischen Ersten Spatenstich für den Neubau der Schleuse Gleesen am Dortmund-Ems-Kanal (DEK) im Emsland hat Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium,Dienstag zusammen mit Prof. Dr. Ing. Hans-Heinrich Witte von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt sowie Dr. Christoph Wilk vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium vorgenommen. Als Kooperations- und Finanzierungspartner waren Landrat Reinhard Winter (Emsland) und Martin Schlichter, Präsident der Industrie- und Handelskammer, vertreten.

Ferlemann sagte, das Projekt trage entscheidend dazu bei, eine verlässliche, sichere und effiziente Wasserstraße für die moderne Großmotorgüterschifffahrt vorzuhalten und den Kanal für die Zukunft fit zu machen. „Der heutige Spatenstich ist dafür ein wichtiger Meilenstein.“

Video Rammschlag Schleuse Gleesen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Der erste Rammschlag für ein Jahrhundertprojekt: Am Dienstag wurden die Bauarbeiten an der Schleuse Gleesen im Rahmen einer Feier offiziell gestartet.

An der Nordstrecke des DEK werden in den kommenden Jahren insgesamt fünf Schleusen und deren Vorhäfen neu gebaut sowie die Kanalstrecke angepasst. Der Bau der Schleuse Gleesen ist der Beginn des Großprojektes. Bis in das Jahr 2029 werden in den Neubau der Schleusen 450 Millionen Euro und in die Streckenanpassung 100 Millionen Euro investiert. Mit der Planung und Projektrealisierung ist das Wasserstraßen-Neubauamt Datteln beauftragt.

Die fünf neuen Schleusen in Gleesen, Hesselte, Venhaus, Rodde und Bevergen werden mit zukunftsgerechten Abmessungen von 140 Meter Länge und 12,5 Meter Breite ersetzt, um auch den Abschnitt des Kanals vom Abzweig des Mittellandkanals bis Papenburg für übergroße Großmotorgüterschiffe befahrbar zu machen.