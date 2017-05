Lokalsport

Starker Koops führt Vorwärts zum Sieg in Pewsum

Nach einer torlosen ersten Halbzeit steigerte sich der Nordhorner Fußball-Landesligist und kam zu einem souveränen 3:0-Sieg. Die Tore schossen David Heils, Jan-Alexander Koops und Tobias Daalmann.

Pewsum. Den zweiten deutlichen Zu-Null-Sieg in Folge hat der SV Vorwärts in der Fußball-Landesliga gefeiert: Die Nordhorner siegten eine Woche nach dem 4:0 gegen Oldenburg beim abgeschlagenen Schlusslicht TuS Pewsum verdient mit 3:0 – hatten aber eine Halbzeit lang ihre Probleme mit den Gastgebern. „Das war bis zur Pause kein guter Auftritt von uns“, gab Fußball-Obmann Jürgen Menger zu, „aber zum Glück sind wir danach ganz anders aufgetreten.“ Die Tore für den Tabellensechsten schossen David Heils, der überragende Jan-Alexander Koops und Tobias Daalmann.

Die gastgebenden Ostfriesen stehen lange als Absteiger in die Bezirksliga fest, wehrten sich am Sonntag aber mit großen Einsatz. Und weil der nach langer Verletzung ins TuS-Team zurückgekehrte Leistungsträger Waldemar Schmidt sofort mit einer starken Leistung überzeugte, kamen die Nordhorner zunächst nicht zum Zug. David Heils strahlte bei einer Einzelaktion in der 8. Minute sowie mit einem Schuss kurz vor der Halbzeit noch am meisten Gefahr aus.

Im zweiten Durchgang waren erst gute zwei Minuten gespielt, als der Vorwärts-Stürmer nach einer klasse Vorarbeit von Koops den Ball zum 1:0 ins Tor schob. Nordhorn war jetzt überlegen – und hätte doch fast den Ausgleich kassiert. Fabian Pley, der statt Nico Prieto-Falk im Tor stand, rettete mit einer Hand gegen den allein auf ihn zu stürmenden Tim Zuther (60.). Unmittelbar danach aber schlug Vorwärts doppelt zu: Erst verwertete Koops mit der Brust eine halbhohe Flanke von Marco Veltmaat, dann traf Tobias Daalmann nach schöner Ballstafette im Mittelfeld und klasse Zuspiel von Eike Schrader zum 3:0. Pewsum war geschlagen, und der Sieg der Gäste hätte auch noch höher ausfallen können. So parierte der Torwart noch einen gefährlichen Schuss von Veltmaat (76.).