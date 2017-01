Lokalsport

Stark verbesserter VfL behält Spitzen-Duo im Blick

Der Nordhorner Fußball-Bezirksligist steht wesentlich besser da als vor einem Jahr. Im ersten Saisonteil sprangen 31 Punkte heraus – und im Bezirkspokal wurde Titelverteidiger Vorwärts aus dem Wettbewerb geworfen.

db Nordhorn. Vor einem Jahr sah es beim VfL Weiße Elf Nordhorn in der Fußball-Bezirksliga ganz anders – nämlich deutlich schlechter – aus. So schlecht, dass sich Spielertrainer Dennis Brode genau erinnert: „Wir hatten elf Punkte und waren Vorletzter. Brandlecht hatte hinter uns zehn Punkte, aber ein Spiel weniger gemacht.“ Umso erfreuter ist der Coach, dass er aktuell in der Winterpause viel weniger Sorgen hat, denn die Nordhorner haben satte 20 Zähler mehr als vor einem Jahr auf ihrem Konto und stehen auf dem dritten Tabellenplatz.

„Wir haben uns stark verbessert. Defensiv stehen wir kompakter“, erklärt Brode und verweist auch auf die Abkehr vom System mit zwei Stürmern, die automatisch eine verhaltenere Ausrichtung mit sich brachte. „Jeder macht nun die Wege nach hinten mit. Wir haben kaum Spiele mit vielen Gegentoren gehabt“, freut sich der VfL-Trainer. Highlights gab es hingegen einige für die Mannschaft vom Ootmarsumer Weg: Der Titelkandidat aus Lohne wurde geschlagen und im Bezirkspokal war das Team für das Aus des Landesligisten und Titelverteidigers Vorwärts Nordhorn verantwortlich.

Vor der Winterpause feierte der VfL vier Siege in Folge – und möchte an diese Erfolgsserie natürlich im neuen Jahr anknüpfen. „Wir wollen den Schwung mitnehmen“, sagt Brode. Dass es für die Nordhorner, die aktuell sechs Zähler Rückstand auf das Top-Duo aus Papenburg und Schüttorf haben, noch weiter nach oben geht, will der Trainer nicht ausschließen. „Wir haben noch acht der verbleibenden 13 Spiele bei uns zuhause“, nennt er einen möglichen Faktor, der seine Truppe weiter Richtung Tabellenspitze bringen könnte. „In der Rückrunde der letzten Saison haben wir 31 Punkte geholt, in der Hinrunde jetzt auch. Wenn wir jetzt noch einmal 31 einfahren, sind wir Meister“, lacht Brode, fügt aber schnell hinzu: „Das ist utopisch.“

Da es bei den Nordhornern gut läuft, gibt es vor dem Trainingsstart am 26. Januar auch keine Ab- oder Zugänge. „Die Jungs sollen bis dahin ihre freie Zeit genießen“, fordert der Nordhorner Coach, die Winterpause als Belohnung für eine starke erste Saisonhälfte zu sehen.