Obergrafschaft

Stadtfest lockt viele Besucher nach Schüttorf

Das Stadtfest in Schüttorf hat zahlreiche Besucher begeistert. Dabei wurde auch mit bayerischen Traditionen bei Klein und Groß gepunktet.

emk Schüttorf. Sonne und warme Temperaturen waren beste Voraussetzungen für das Gelingen des Stadtfestes in Schüttorf. Eingebunden war auch der Einzelhandel mit der Öffnung seiner Geschäfte. Volle Einkaufstüten sah man deshalb trotzdem nicht, dafür aber volle Biergärten, denn die langen Schatten des Monats Oktober mit dem berühmten Oktoberfest hatten zum Stadtfest auch Schüttorf erreicht. Auf einer Actionmeile dominierten Dirndl und Lederhose bei den Damen und Herren, welche die zehn Stände betreuten. Blau-weiße Fahnen und Tischtücher auf den Biertischen sorgten ebenfalls für die passende Optik.

Das Nägel-Einschlagen in einen Holzbalken lockte Männer, Frauen und auch Kinder an. „Der Nagel ist weg, da hält die Latte“, kommentierte Uwe Bürger seine drei Schläge. „Diesen Spruch habe ich mal im Urlaub in Thüringen bei einem Handwerker aufgeschnappt“, erklärte Bürger. Zimmerer sei er nicht und auch der junge Mann in den zünftigen Krachledern kam nicht aus der Branche. Er gehörte zum Event-Team der Firma Rainbow, welches die Stände betreute. Auch Angelo Sitte war kein Bauer, obwohl er den Besuchern an einer Plastikkuh das richtige Melken zeigte. „Mit Gefühl, nicht ziehen, eher drücken“, ermahnte er einen Jungen auf dem wackligen Melkschemel, der wie wild an den Gummizitzen zog.

Wer alle Stationen durchlaufen hatte, wurde mit einem knusprigen Lebkuchenherz belohnt. Am meisten haben sich die achtjährige Lottte und die elfjährige Emmie mit der Rutschbahn für Maßkrüge beschäftigt. Lotte hat dreizehn Versuche gebraucht, Emmie nur acht, bis der Krug im Kreis angekommen war.

Die Feuerwehr lud vor dem alten Rathaus, das einst das Gerätehaus für die Feuerspritze war, Kinder und Erwachsene ein, mit der Feuerspritze ein reales Feuer zu löschen. Dafür bekamen die Kinder die Jacke des stellvertretenden Ortsbrandmeisters umgehängt. Auch Branko, 11, machte begeistert mit. „Das Feuer zu löschen war ein gutes Gefühl, sagte Branko anschließend.

Richtig rund ging es dann auf dem Wiesenfest auf der Nordseite der reformierten Kirche. Es waren die einzigen Biertischbänke, die tatsächlich auf Gras standen. Statt durch die erhitzte Innenstadt zu flanieren, sammelten sich hier die Besucher und wurden mit zünftiger bayerischer Blasmusik der „Toggenburgers“ aus Oldenzaal, Speis und Trank belohnt.

So ganz nebenbei nutzten die Stadtfestbesucher die Gelegenheit, am Tag des offenen Denkmals die spätgotische evangelisch-reformierte Kirche zu besuchen. Über 270 Stufen führten ganz nach oben zum Fuß des schiefergedeckten Turmhelms, auf dem der mühselige Aufstieg durch einen herrlichen Rundblick auf die Stadt belohnt wurde. „Wir sind immer an Schüttorf vorbeigefahren, aber in der Innenstadt waren wir noch nie. Das ist wunderschön hier“, lobte ein niederländisches Ehepaar.