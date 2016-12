Nordhorn

Stadt vergibt öffentliche Aufträge elektronisch

Zum 1. Januar 2017 stellt die Stadt Nordhorn die Vergabe ihrer Aufträge im Bereich der Bau- und Dienstleistungen vom papiergebundenen Verfahren komplett auf die medienbruchfreie elektronische Vergabe um.

gn Nordhorn. Was ändert sich für die Bieter? Mit der elektronischen Vergabe wird der gesamte Beschaffungsvorgang online durchgeführt.

Einerseits können die Ausschreibungsunterlagen aus dem Netz heruntergeladen werden. Die gesamte Ausschreibung wird im Internet abgewickelt. Andererseits können Bieter ihre Angebote ebenfalls online auf der entsprechenden Vergabeplattform abgeben. Papier muss zukünftig nicht mehr in die Hand genommen werden, erklärt die Stadt.

Mit dem Deutschen Vergabeportal (www.dtvp.de) habe sich die Stadt eine Vergabeplattform an die Seite geholt, die über langjährige Erfahrungen in der elektronischen Vergabe verfügt und sich nach Ansicht der Verwaltung in der Anwendung als äußerst bedienerfreundlich erwiesen hat. Um die Vergabeplattform zu nutzen, muss keine zusätzliche Software installiert werden, heißt es aus dem Rathaus. Das System unterstütze zudem den Bieter dabei, sein Angebot formal korrekt abzugeben. Bei technischen Fragen stehe ein Support zur Verfügung.

Fragen beantwortet bei der Stadt Nordhorn Hans-Peter Lütje unter Telefon 05921 878212 oder unter der E-Mail-Adresse Hans-Peter.Luetje@nordhorn.de.