Stadt-Schilder in Werlte aufgestellt

Das Emsland hat eine weitere Stadt: Seit Mittwoch darf sich die Hümmling-Gemeinde Werlte offiziell Stadt nennen.

gn Werlte Stadt Werlte – nun ist es für alle sichtbar: Am Donnerstag haben Manfred Stürmeyer und Werner Abeln vom Werlter Bauhof die neuen Stadt-Schilder gegen die alten Ortstafeln ausgetauscht. Gut 20 Schilder haben sie gewechselt.

Mancherorts mussten die alten Schilder allerdings nicht mehr abgebaut werden – denn einige wurden gestohlen. Etwa acht Stück seien in den vergangenen Wochen und Monaten seit der Bekanntgabe, dass Werlte eine Stadt wird, entwendet worden, so Abeln. Unterdessen gibt es Überlegungen, was mit den übrigen alten Ortsschildern passieren soll. Wie Bürgermeister Daniel Thele mitteilt, sei die Idee geäußert worden, die Schilder zu versteigern und die Erlöse für einen guten Zweck zu spenden.

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius hatte, wie kurz berichtet, am Mittwoch der Hümmling-Kommune ihre offizielle Anerkennungsurkunde als Stadt überreicht. Die Gemeinde mit rund 10.000 Einwohnern hatte im Juni vergangenen Jahres einen Antrag auf die Bezeichnung als Stadt gestellt.