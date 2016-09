GN-Szene

Stadt Nordhorn will Ehrenamtliche belohnen

Als Dank für den Einsatz ehrenamtlich tätiger Menschen in Nordhorn vergibt die Stadtverwaltung wieder die Ehrenamtspässe. Ab bis zum 31. August können engagierte Personen für die Verleihung vorgeschlagen werden.

gn Nordhorn. Noch bis Ende des Monats kann man Ehrenamtliche in der Stadt Nordhorn – und auch sich selbst – für die Verleihung des Ehrenamtspasses 2017 vorschlagen. Neu ist, dass in der Vergangenheit bereits geehrte Ehrenamtliche einen weiteren Pass erhalten können, wenn sie kürzlich an einem besonderen Projekt mitgewirkt und sich so besonders für die Gesellschaft eingesetzt haben.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden: Der Bewerber muss das Ehrenamt seit mindestens fünf Jahren ausüben, alternativ einen Zeitaufwand von wöchentlich acht Stunden dafür aufbringen oder an einem besonderen Projekt mitgewirkt haben. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahre genügt bereits ein zweijähriges Engagement oder die Mitwirkung an einem besonderen Projekt. Über die Vergabe der Pässe entscheidet der Arbeitskreis Ehrenamt, dem Personen aus verschiedenen Nordhorner Organisationen angehören. Bei einer Feier am 1. Dezember wird der Nordhorner Bürgermeister Thomas Berling die Ehrenamtspässe überreichen.

Die Vorschläge sind bis zum 31. August 2016 an die Stadt Nordhorn, Ratsbüro, Postfach 24 29, 48522 Nordhorn, zu richten. Nähere Informationen gibt es bei Gabi Hülsmann vom Ratsbüro der Stadt Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 878-191 oder per E-Mail an gabriele.huelsmann@nordhorn.de.

Außerdem steht im Internet das Formular zur Einreichung zur Verfügung. „Die Anträge müssen vollständig eingereicht werden, bei fehlenden Angaben oder mangelnder Begründung kann der Vorschlag leider nicht bearbeitet werden“, heißt es von der Stadtverwaltung. Um möglichst viele verschiedene Ehrenamtsbereiche berücksichtigen zu können, bittet sie darum, dass pro Organisation nicht mehr als drei Vorschläge eingereicht werden.