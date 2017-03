Nordhorn

Stadt appelliert: Hundekotbeutel richtig entsorgen

Die Stadt Nordhorn appelliert an Hundehalter: Kotbeutel gehören in die Mülltonne!

gn Nordhorn. Die Stadt Nordhorn weist Hundebesitzer nachdrücklich darauf hin, dass die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner in der Restmülltonne oder in städtischen Abfallbehältern zu entsorgen sind – und nirgendwo anders. Anlass sei ein ärgerlicher Fall im Bereich Gorch-Fock-Straße und Rovenkampstraße: „Hier fanden städtische Mitarbeiter kürzlich unter den Gittern von 14 Regenabläufen zahlreiche gefüllte Hundekotbeutel. Verstopfen die Beutel die Abflüsse, kann dies bei Starkregen zu Überschwemmungen und Schäden an Straße und Häusern führen“, teilt die Stadt in einem Pressebericht mit.

„Nicht einfach liegen lassen“

„Wer mit seinem Hund draußen unterwegs ist, ist verpflichtet, den Kot mitzunehmen und nicht einfach liegen zu lassen“, meint Gertrud Brunsch, Leiterin der städtischen Abteilung für Entwässerung und Stadtbildpflege. Idealerweise verwende man dazu einen Plastikbeutel. Diese Beutel müssten dann aber auch bis zur nächsten öffentlichen Mülltonne mitgenommen werden oder gegebenenfalls bis nach Hause. „Stattdessen finden sich die Beutel häufig unter Gullydeckeln, in Entwässerungsgräben, auf Grünstreifen oder im Gebüsch“, weiß Brunsch zu berichten.

Da sich das Plastik der Beutel nicht zersetzt, bleiben sie dauerhaft liegen, verschmutzen das Stadtbild und können für Verstopfungen sorgen. Auch aus hygienischer Sicht seien die herumliegenden Beutel problematisch. Das gelte auch für Hundehaufen, die gar nicht erst in Beutel eingepackt, sondern einfach so liegen gelassen werden.

„Ob mit oder ohne Beutel – wer Hundekot nicht vernünftig entsorgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Die illegale Müllablagerung kann mit empfindlichen Geldbußen geahndet werden“, mahnt die Stadt. „Viele Anwohner helfen sehr engagiert mit, die Grünstreifen und somit das Stadtbild in Ordnung zu halten“, sagt Gertrud Brunsch. „Es ist sehr schade, dass dieses lobenswerte Engagement ebenso wie die Arbeit unserer Mitarbeiter durch das achtlose Verhalten einiger Hundebesitzer untergraben wird.“