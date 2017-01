Obergrafschaft

Spürhund findet Kokain im Wert von 440.000 Euro

Spürhund „Kjell“ hat an der Autobahn 30 bei Gildehaus einen großen Fund gemacht: Er erschnüffelte in einem Auto sechs Kilogramm Kokain. Der Fahrer hatte sich zuvor in Widersprüche verstrickt. Er sitzt nun im Gefängnis.

ab Gildehaus. Sechs Kilogramm Kokain im Wert von mehr als 440.000 Euro haben Zöllner am Sonntagabend an der Autobahn 30 bei Gildehaus in einem Auto gefunden, das aus den Niederlanden kam. Der 30-jährige Fahrer hatte angegeben, für zwei Tage zu Besuch bei Verwandten in Utrecht gewesen zu sein. Auf die Frage, ob er Waffen, Betäubungsmittel oder Bargeld dabei hätte, antwortete er: Nein.

„Bei der ersten Durchsicht des Wagens kamen den Beamten Zweifel am Wahrheitsgehalt, da sie in einem Ablagefach unterhalb des Lenkers eine schwedische Tankrechnung vom selben Tag fanden“, schreibt der Zoll in einer am Dienstag verbreiteten Pressemitteilung.

Die Ermittler entschlossen sich zu einer Intensivkontrolle des Fahrzeugs. Dabei kam auch Spürhund „Kjell“ zum Einsatz. „Er zeigte auffallend starkes Interesse an der Rücksitzbank und dem davor liegenden Kardantunnel“, heißt es. Als die Zöllner daraufhin die Mittelkonsole öffneten, fanden sie sechs gleich aussehende Pakete. Der Inhalt: sechs Kilogramm Kokain. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Er sitzt jetzt im Gefängnis.