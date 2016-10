Grafschaft

Sprachenvielfalt an den KBS

Zum ersten Mal haben kürzlich die Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen (KBS) in Nordhorn am Europäischen Tag der Sprachen teilgenommen. Es gab Unterrichtsangebote in zehn verschiedenen Sprachen.

gn Nordhorn. Dabei wurden zehn verschiedene Sprachen den Schülern vorgestellt. Gleichzeitig wurde die Übergabe der Urkunde „Europaschule in Niedersachsen“ durch die Niedersächsische Landesschulbehörde gefeiert.

Die KBS Nordhorn unterrichten in ihren verschiedenen Schulformen mehr als 1.700 Schüler. Davon sind gut zehn Prozent nicht in Deutschland geboren. Auf gut 30 schätzt man die Anzahl der Muttersprachen an der Schule. Zudem sind viele Schüler zweisprachig aufgewachsen. Das war Anlass genug, sich mit der sprachlichen Vielfalt an der Schule zu beschäftigen.

Der Europäische Tag der Sprachen widmet sich jährlich dieser Vielfalt, indem an einem Projekttag mit Aktionen und Veranstaltungen dem Erbe der 200 europäischen Sprachen gedacht wird. An den KBS Nordhorn wurden dazu 140 Schüler aus sieben Klassen der Berufseinstiegsklasse, Berufsfachschulen und Sprachintegrationsklasse mit eingebunden.

Im ersten Teil haben sich Schüler aus zunächst acht Ländern in ihrer Muttersprache dem Plenum vorgestellt und anschließend in einer Art Galerie mit vorbereiteten Plakaten den Zuhörern einen Überblick über ihr Heimatland verschafft. Der zweite Teil war dann dem Kennenlernen einer fremden Sprache gewidmet. In zwei kurzen Workshops konnten die Schüler einen Einblick in zehn verschiedene Sprachen erhalten: Armenisch, Dänisch, Estnisch, Italienisch, Japanisch, Kroatisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch, Vietnamesisch. Neben Schülern und Lehrern waren unter anderem auch zwei Spieler der HSG Nordhorn als Dozenten eingesetzt: der Däne Asbjørn Madsen und der Este Jürgen Rooba. Spanisch wurde durch Marcos Fernández Sánchez A Coruña vermittelt, der vor gut einem Jahr als Praktikant bei der Firma Swafing in Nordhorn angefangen und nun eine feste Arbeitsstelle dort gefunden hat.

Zum Abschluss wurden die Ergebnisse aus den Workshops allen Teilnehmern sowie weiteren Gästen während der Feierstunde zur Übergabe der Urkunde „Europaschule in Niedersachsen“ präsentiert. Der Kommissarische Schulleiter Hans-Peter Dankert machte in seiner Begrüßung deutlich, welchen Stellenwert der Europagedanke an der Schule hat. Seit mittlerweile acht Jahren gibt die Schule mit verschiedenen Projekten den europäischen Gedanken an die Schüler weiter. Dafür dankte er dem Europa-Team ausdrücklich. Der Titel Europaschule sei somit das logische Ergebnis der bisher geleisteten Arbeit, allerdings auch Verpflichtung für das zukünftige Handeln.

Heinz-Georg Beckmann, Koordinator für Internationalisierung, stellte die Europaarbeit an den KBS Nordhorn vor. Neben dem Fremdsprachenunterricht, den Kooperationen mit niederländischen Hochschulen und Zusatzqualifikationen wie dem „Europakaufmann“ liegt der Schwerpunkt vor allem bei den von der Europäischen Union geförderten Schulpartnerschafts- und Mobilitätsprojekten. Julia Demer und Anika Hindriks, beide Auszubildende zur Industriekauffrau, berichteten von ihren Erlebnissen während eines vierwöchigen Praktikums in den irischen Städten Cork und Dublin. Beeindruckt waren beide von der Gastfreundlichkeit in Irland.

Die Urkunde wurde von Landrat Friedrich Kethorn an die KBS Nordhorn überreicht, der sich über das Engagement der Schulen im Landkreis besonders freut. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Kimiya Zare (Gesang) und Severdan Jeseti (Klavier). Von den Partnerschulen aus dem Ausland waren Jens Bruhn (Grønvangskolen Vejen, Dänemark) sowie Jaap van Tricht und Frans Boonstra (ROC Drachten, Niederlande) zu Gast.