Niedergrafschaft

Spielplatz nach Granatenfund in Nordlohne gesperrt

Von Andre Stephan-Park

Die Gemeinde Wietmarschen hat nach einem Granatenfund am Montag den Spielplatz in der Siedlung „Am Wildwechsel“ in Nordlohne nun gesperrt. Das Areal wird aus Sicherheitsgründen in Kürze sondiert.

Nordlohne. „Wir haben den Kampfmittelbeseitigungsdienst nach dem Granatenfund um eine Einschätzung der Sicherheitslage gebeten“, sagte am Mittwochnachmittag Wietmarschens Bürgermeister Manfred Wellen auf GN-Nachfrage. Die Experten hätten dazu geraten, das Gelände vorerst abzusperren. In einem zweiten Schritt soll der Boden sondiert werden. Nur so könne eine Gefährdung mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Wann genau die Sondierung erfolgt, ist noch ungewiss. „Die Gemeinde steht bereits in Kontakt mit einer Fachfirma. Wir werden die Arbeiten schnellstmöglich in die Wege leiten“, versichert Wellen. Die Anlieger seien bereits über die Sperrung und die weiteren Schritte informiert worden.

Karte

