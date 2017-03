Lokalsport

Spiel in Bentheim stark gefährdet

Die Plätze des Fußball-Landesligisten sind durchnässt. An reguläres Training war in der Woche vor dem ersten Punktspiel des Jahres gegen Dinklage nicht zu denken.

fh Bad Bentheim. Gestern Abend wurden die Fußballer des SV Bad Bentheim richtig nass – bei der Aquafitness in der Kurklinik. An ein geordnetes Abschlusstraining war überhaupt nicht zu denken, die Plätze des Landesligisten ließen in der Woche vor dem ersten Punktspiel des Jahres am Sonntag gegen den TV Dinklage (14 Uhr) überhaupt keinen Trainingsbetrieb zu. Da waren die Trainer Mario Fischer und Jörg Husmann froh, dass sie ihren Spielern ein Alternativprogramm bieten konnten. „Aquafitness macht Spaß“, sagte Fischer; zudem stand den Kickern der Kraftraum zur Verfügung. Balltraining Fehlanzeige. „Höchstens mit Medizinball“, grinste Fischer. Doch dass am Sonntag in Bentheim erstmals in diesem Jahr der Ball rollt, ist ohnehin äußerst fraglich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Obergrafschafter das Spiel heute im Laufe des Tages absagen werden. Fischer und Husmann haben bereits vorgesorgt; sollte das Duell gegen Dinklage ausfallen, steht in den Niederlanden ein Kunstrasenplatz für eine Trainingseinheit bereit.

Dabei hätten die Bentheimer sehr gerne gespielt. Denn bis auf den Langzeitverletzten Hannes Schevel (Kreuzbandriss) und Florian Roggmann (Bänderverletzung) steht der Kader komplett zur Verfügung. Und trotz der widrigen Bedingungen sind die Trainer mit dem Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden, zumal auch etliche verletzte Spieler wieder dabei sind. Mit Philip Kolk, Metin Erdem und Rene Lange stehen wieder mehr Alternativen zur Verfügung, um den Kampf gegen den Abstieg in Angriff zu nehmen. Auch Sebastian Schmagt, der im Dezember einen leichten Eingriff am Knie vornehmen lassen musste, ist wieder top in Schuss. „Der hat unheimlich viel geackert“, sagt Fischer, „der ist heiß.“