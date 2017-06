Nordhorn

Spezialkräfte nehmen Nordhorner fest

Das SEK aus Hannover hat am frühen Montagmorgen einen 25-Jährigen in seiner Wohnung festgenommen. Der Mann bedrohte seine Freundin und schoss mit einer Gaspistole.

hi Nordhorn. Die Spezialeinheit SEK der Polizei hat in der Nacht zu Montag einen Mann in seiner Wohnung in Nordhorn festgenommen. Nach Angaben der Polizei umstellten schwer bewaffnete Beamte die Wohnung des 25-Jährigen in der Altendorfer Straße. Weil er sich mit einer Schusswaffe und einem Messer verschanzt hatte, wurde das SEK aus Hannover angefordert.

Vorausgegangen waren am Sonntagabend Streitigkeiten mit der 27-jährigen Freundin des Mannes. Der betrunkene 25-Jährige soll, nach Angaben eines Polizeisprechers, gegen die Badezimmertür geschossen haben. Seine Lebensgefährtin zog er an den Haaren und bedrohte sie. Der Frau gelang schließlich die Flucht, sie wurde nicht verletzt, wird aber betreut. Am frühen Morgen um 4.10 Uhr stürmte das SEK die Wohnung und nahm den Mann fest.

Bei dem 25-Jährigen wurde eine Gaspistole sichergestellt, er ist der Polizei bereits als Gewalttäter bekannt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzungen, Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.