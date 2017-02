Niedergrafschaft

SPD: Hundeverbot am Lohner Freizeitsee lockern

Die Wietmarscher Sozialdemokraten wollen einen Antrag für den Rat vorbereiten: Sie wollen das absolute Hundeverbot lockern.

mm Wietmarschen. Wenn Annegret Schnieders aus Lohne am örtlichen Freizeitsee spazieren geht, ärgert sie sich, dass sie ihren „Max“ nicht dabei hat. Denn „Max“ ist ein schwarzer Golden-Retriever-Australian-Shepherd-Mix und am Lohner Badesee herrscht absolutes Hundeverbot. Annegret Schnieders würde gern mit „Max“ an der Leine auf dem befestigten Rundweg rund um den See spazieren. Und aus ihren Gesprächen mit anderen Hundebesitzern weiß sie, dass sie mit ihrem Wunsch nicht allein ist.

Aber Annegret Schnieders ist nicht nur Hundebesitzerin, sie sitzt auch für die örtlichen Sozialdemokraten im Rat der Gemeinde Wietmarschen. Daher will sie aktiv werden und gemeinsam mit ihren Parteifreunden einen Antrag für die verantwortlichen Gremien vorbereiten, um das am Freizeitsee herrschende absolute Hundeverbot für die Zukunft zu lockern.

Dabei geht es weder Annegret Schnieders noch ihren Parteifreunden darum, dass Hundeverbot abzuschaffen, sie wollen es lediglich lockern. „Der Badebereich ist absolut tabu für Hunde und soll es auch bleiben“, bekräftigt die Sozialdemokratin. Und auf dem befestigten Rundweg, so die Hundebesitzerin, soll ein Leinenzwang gelten.

„Hunde gehören heute zur Freizeitgestaltung“, erklärt Schnieders ihr Anliegen und daher sei auch der Freizeitsee in Lohne zumindest etwas für Hunde zugänglich zu machen. Derzeit ist es so, dass bereits ab der Brücke zwischen Parkplatz und See das absolute Hundeverbot beginnt. Damit ist es Hundebesitzern auch nicht möglich, mit ihren Tieren den Restaurantbereich zu besuchen. Offiziell ist noch nicht angefragt worden, aber Annegret Schnieders hat den Eindruck, dass der Betreiber nicht abgeneigt wäre, Hundebesitzer mit ihren Tieren in den Restaurantbereich zu lassen.

Mit ihrem Wunsch nach einer Lockerung des Hundeverbots in Lohne verweist Schnieders auch auf umliegende Seen wie Speicherbecken Geeste, Dankernsee Haren und Quendorfer See. Dort seien Hunde erlaubt.