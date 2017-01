Grafschaft

SPD für Integrierte Gesamtschule in der Grafschaft

Die SPD im Bezirk Emsland-Grafschaft Bentheim fühlt sich durch die Kommunalwahl gestärkt. Im Jahr 2016 habe es einen ungewöhnlichen Mitgliederzuwachs gegeben, berichteten SPD-Vertreter kürzlich im Jahresauftaktgespräch.

Nordhorn. Frauen, Familien und speziell die Kinderbetreuung sollen neben weiteren Themenblöcken im Mittelpunkt der Arbeit der Grafschafter SPD, der SPD-Kreistagsfraktion sowie ihrer Abgeordneten stehen. Das machten die Kreisvorsitzende Silvia Pünt-Kohoff (Emlichheim), die Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder (Schüttorf) sowie der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Gerd Will (Nordhorn) in ihrem Gespräch mit GN-Redakteuren deutlich.

„Nach der Kommunalwahl wird deutlich, dass die SPD die Grafschaft aktiv mitgestaltet, entscheidende Impulse gegeben hat und weiter geben wird“, meint Silvia Pünt-Kohoff. Beim Fachtag zum Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sei dies ebenso deutlich geworden, wie in den Vorbereitungen auf eine Kostenbeteiligung für ältere Schüler im Rahmen der Schülerbeförderung. Wichtige Wegbereiter für die Entwicklung von Lösungen seien die Arbeitskreise. Schwerpunkte für deren Arbeit sind die Umsetzung des SPNV, die Verbesserung des Pflegeangebots auf dem Land, Kostensenkungen bei der Kita-Betreuung, die Schulsozialarbeit oder auch die Fachkräfteförderung. An der Entwicklung der Ziele seien die Ortsvereine eng beteiligt, so Pünt-Kohoff. Dieses Engagement zahle sich aus. „Die Anzahl der Neueintritte ist 2016 stärker gestiegen, als im Vorjahr“, berichtet die Kreisvorsitzende. Dazu hätte die Kommunalwahl ebenso beigetragen, wie die Ablehnung der AfD. Sogar einen „Anti-Trump-Effekt“ will man in Grafschaft und Emsland gespürt haben. Insgesamt sei die Mitgliederzahl im Bezirk um 50 auf 1637 Anfang Januar gestiegen. Neben neuen Mitgliedern wolle die SPD Wähler und Wahlen gewinnen. Dies gelte für die Bundestagswahl im September 2017 ebenso wie für die Landtagswahl im Januar 2018. Der Bundestagswahlkampf werde durch das Thema Innere Sicherheit dominiert werden, glaubt Pünt-Kohoff. Für die Arbeit in der Grafschaft heiße das, den Zusammenhalt durch Integration von Flüchtlingen zu fördern und durch eine gute Ausstattung der Polizei die Kriminalität zu bekämpfen.

Die Innere Sicherheit und die Polizeipräsenz in der Grafschaft sind auch aus Sicht des Landtagsabgeordneten Gerd Will ein Top-Thema der Zukunft, über das bei einem Besuch von Innenminister Boris Pistorius und Polizeipräsident Witthaut gesprochen werden soll. Auf Landesebene will sich Will für die baldige Realisierung der Ortsumgehungen Emlichheim und Lohne starkmachen. Will hofft darüber hinaus, dass der SPNV-Anschluss von Emlichheim und Coevorden in der nächsten Legislaturperiode „wasserdicht gemacht“ werden kann.

Die Sicherung des Fachkräftebedarfs ist für die Kreis-SPD ein besonderes Anliegen. Dabei gelte es die Situation von Familien und Frauen besonders im Auge zu haben, so Will. Es sei an der Zeit, dass die Grafschaft Bentheim die Rote Laterne bei der Frauenerwerbsarbeit loswerde. In diesem Zusammenhang rückt die Schulentwicklungsplanung weiter in den Fokus. Dazu gehöre es, auch über Standorte von Integrierten Gesamtschulen nachzudenken. Bei steigenden Schülerzahlen an den Gymnasien trotz sinkender Gesamtzahlen an den acht Grafschafter Oberschulen werde der Standort Blanke als erster in Nordhorn gefährdet sein. Hier stelle eine IGS eine vernünftige Alternative dar. „Wir haben in allen Landkreisen Niedersachsens integrierte Gesamtschulen“, so Will: „nur in der Grafschaft Bentheim nicht.“ Aus seiner Sicht wäre auch Emlichheim ein geeigneter Standort für eine IGS.

„Keine einfachen Lösungen“ gibt es laut Will für die Eissporthalle und die Krankenhäuser. Offen sei, wie es mit dem Paulinenkrankenhaus in Bad Bentheim weitergehe. Will: „In ganz Niedersachsen gibt es kein Krankenhaus mit 50 Betten.“ Dennoch sei es wünschenswert, „die Pauline für die Grafschaft zu erhalten“.

Die Themen sozialer Wohnungsbau und der Trinkwasserschutz bewegen nicht allein die Kommunalpolitiker. Aus Sicht der SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Daniela De Ridder werden diese Fragen auch auf Bundesebene diskutiert. In Bezug auf die Grafschaft müsse deren Randlage an der Grenze berücksichtigt werden. Geprüft werden müsse beispielsweise die Frage der Gülleimporte. „Dass hier Gülle eingeführt wird, und Gülle von hier aus als Trockenprodukt in die neuen Bundesländer transportiert wird, lässt sich nicht wirklich erklären“, so De Ridder. Die Landwirtschaft als Lebensmittelproduzent sei ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft und „die Bauern ein Teil der Lösung“.

Auch in einem anderen Bereich spielt für De Ridder die Grenzlage der Grafschaft eine besondere Rolle: Bei der Inneren Sicherheit. Die Zusammenarbeit über Interpol müsse verbessert werden, meint De Ridder. Das Gleiche gelte für den Verfassungsschutz, der jedoch Sache der Länder im Sinne des Föderalismus bleiben solle.