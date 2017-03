GN-Szene

Sparkassenbetriebswirt/in

Schulische Voraussetzungen: Hochschulreife, Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre, Berufsschule/Ort: Sparkassenakademie Hannover, wichtige Schulfächer: Mathematik, Deutsch, BWL

gn Nordhorn. Sie wollen Träume wahr werden lassen und die Kunden der Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn in finanzieller Hinsicht mit individuellen und passgenauen Angeboten versorgen – und das in jeder Lebenslage.

Lea Sinz und Rike Segrefe sind 19 Jahre alt und auf dem besten Weg, den Abschluss zur Sparkassenbetriebswirtin zu erlangen. Einen Schritt weiter ist die 22-jährige Elisa van der Spoel. Sie schloss vor Kurzem erfolgreich ihr Studium ab und arbeitet nun als Vertriebsassistentin im FirmenkundenCenter der Kreissparkasse Nordhorn. Alle drei sind sich trotz der noch frischen Eindrücke sicher, „den Traumberuf gefunden zu haben“.

„Wir haben die richtige Berufswahl getroffen, weil der Job sehr abwechslungsreich ist“, sind sich die drei jungen Frauen einig. Dabei gefällt den Trainees der Wechsel zwischen Theorieblöcken an der Sparkassenakademie Niedersachsen in Hannover und Praxiszeiten in verschiedenen Geschäftsstellen sowie fast allen Abteilungen und Centern des Sparkassen-Beratungszentrums in Nordhorn besonders gut. Volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge besser zu verstehen, spielen genauso eine wichtige Rolle wie die Unterstützung der Sparkassen-Kunden in allen Geldangelegenheiten vor Ort.

Lea hat sich schon immer für Mathematik und Finanzen interessiert. Rike verdeutlicht, dass sie in ihrem sozialen Umfeld sehr geschätzt wird, da das Studium zur Sparkassenbetriebswirtin anspruchsvoll ist und sie viel Ehrgeiz und Eigeninitiative aufbringen muss. Während der ersten vier Semester (Grundstudium) nehmen die Trainees zusätzlich an einem Fernstudienlehrgang zur Vorbereitung auf die IHK-Abschlussprüfung zur Bankkauffrau teil. Es folgen eineinhalb Jahre Aufbaustudium zur Sparkassenbetriebswirtin. Interne Schulungen runden das Studium ab. „Einige Trainingstage werden auch mit der Videokamera aufgezeichnet und anschließend analysiert“, verdeutlicht Elisa.

„Voraussetzung für das duale Studium ist eine gute Abiturnote“, erklärt Martina Höllman, die für die Ausbildung der Sparkassen-Auszubildenden zuständig ist. Sie fügt hinzu: „Neben den schulischen Voraussetzungen sollten die Bewerber Spaß sowie Freude im Umgang mit Menschen mitbringen und sich für das persönliche und wirtschaftliche Umfeld der Kunden interessieren.“

Das Nachwuchstrio kannte die Kreissparkasse durch ihre Präsenzen vor Ort. Rike absolvierte darüber hinaus vor ihrem Studienbeginn ein Praktikum bei dem Finanzinstitut. „So konnte ich mir bereits im Vorfeld einen kleinen Überblick verschaffen. Das Praktikum half mir ungemein bei der Wahl meines Berufes“, freut sich Rike.

Diejenigen, die wie Lea, Rike und Elisa den Zuschlag zum Studienbeginn bei der Sparkasse erhalten, können sich über eine attraktive Vergütung, die Übernahme der Studiengebühren und der Übernachtungskosten während der Zeit an der Sparkassenakademie in Hannover freuen. Nach erfolgreichem Studienabschluss werden die Trainees – wie im Falle von Elisa – in ein Angestelltenverhältnis übernommen. Positive Aussichten für junge, ehrgeizige Erwachsene.

