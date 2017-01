Grafschaft

Sonntag ist Internationaler Puzzletag

Helga Rademaker hält in ihrem Laden in Schüttorf ein großes Sortiment an Puzzles bereit. Foto: Stephan Konjer

Es ist das Spiel für Klein und Groß: das Puzzle. Am Sonntag wird der Internationale Puzzletag gefeiert.

Schüttorf/Nordhorn. In Zeiten, da sich die allgemeine Unterhaltungskultur mehr und mehr auf die digitale Welt zu verlagern scheint und auch viele Spielzeugtrends vor dieser Entwicklung nicht haltmachen, gibt es offensichtlich ein Objekt der Begierde, das nicht in der Flut neuer Reize untergeht: das Puzzle. Die Begeisterung dafür teilen Kleinkinder und Erwachsene gleichermaßen – und das seit Generationen. Zu Ehren des weltweit bekannten Spiels findet sich sogar ein besonderer Termin im Jahreskalender: Seit 1995 wird stets am 29. Januar der Internationale Puzzletag begangen. Spieleverlage in den USA hatten ihn seinerzeit eingeführt – und am morgigen Sonntag ist es wieder so weit.

Grund genug, diesem Phänomen einen genaueren Blick zu widmen. Was macht diese tief verwurzelte Leidenschaft für das Puzzeln aus? Warum hat die Vorliebe dafür auch heute noch – und voraussichtlich auch in Zukunft – einen so festen Stand? Und welche Puzzles sind aktuell besonders gefragt?

Zunächst lohnt sich ein Blick in die Geschichte: Die Ursprünge des Puzzles sind in der Mitte des 18. Jahrhunderts verortet. Als Erfinder gilt der englische Kupferstecher John Spilsbury, der im Jahr 1766 eine erste Variante entwickelte. Dazu klebte er eine Landkarte Großbritanniens auf eine Holzplatte und zersägte das gesamte Gebilde anschließend in viele kleine Teile. Das Produkt hatte einen bestimmten Verwendungszweck – nämlich als ausgefallenes Utensil für den Erdkundeunterricht. Bei Schülern und Lehrern gleichermaßen erfreute sich diese spielerische Form des Lernens ausgesprochener Beliebtheit. So dauerte es nicht lange, und auch für andere Schulfächer standen Puzzle bereit – etwa mit Motiven von Königen im Fach Geschichte. – Die Grundidee des Puzzles war geboren, auch wenn sich die damaligen Konstruktionen in vielerlei Hinsicht von den heute üblichen Formen unterschieden. So sollten noch einige Jahrzehnte ins Land gehen, bevor Ende des 19. Jahrhunderts erstmals Karton statt Holz verwendet wurde. Auch das Ineinanderhaken der Teile durch „Löcher“ und „Nasen“ war zu Zeiten Spilburys noch unbekannt.

Anfang des 20. Jahrhunderts begann die Massenproduktion, was die Puzzles folglich auch erschwinglicher machte und somit den Weg für eine erfolgreiche Karriere ebnete.

Am Prinzip hat sich seitdem kaum etwas geändert, und ebenso wenig an der Produktionsweise: Nachdem das Fotopapier mit dem Motiv auf die Puzzlepappe aufgetragen ist, kommt eine tonnenschwere Stanzmaschine zum Einsatz, die das Bild in seine Einzelteile zerlegt. Der hohe Druck ist notwendig, um einen sauberen Schneidevorgang zu gewährleisten. Die Formungen der Teile werden zuvor per Hand gezeichnet – schließlich muss jedes Teil unterschiedlich sein. Großen Wert legen die Produzenten darauf, dass sich die Teile hinterher gut zusammenlegen lassen. Sonst ginge ja der Spaß am Puzzeln verloren.

Eine Expertin auf dem Gebiet der Legespiele ist Helga Rademaker, die seit mehr als acht Jahren in Schüttorf ihr Spielwarengeschäft „Helga’s Spielekiste“ betreibt. Puzzles ganz unterschiedlicher Couleur präsentieren sich in den Regalen. „In den vergangenen Jahren ist eine richtige Puzzle-Welle entstanden“, berichtet die Händlerin. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass klassische Motive nach wie vor beliebt sind, doch viele Menschen auch andere Bilder favorisieren als etwa Schloss Neuschwanstein. Darstellungen von Bücherregalen oder Comicvarianten zählen zu den Rennern.

Raffiniert sind etwa die Produkte aus der „Wasgij“-Reihe: Dabei hat der Spieler nicht das auf der Verpackung abgedruckte Motiv zu legen. Vielmehr muss er sich in eine der abgebildeten Personen hineinversetzen und somit herleiten, was die Figur aus ihrer Perspektive wohl sieht. „Wasgij“ ist übrigens die Rückwärts-Schreibweise des englischen Worts „Jigsaw“, zu deutsch: Puzzle.

Das Alter der Kunden ist bunt durchmischt, sagt Helga Rademaker. Erst kürzlich habe ein älterer Herr für seine Frau ein 5000-Teile-Puzzle gekauft. Dreidimensionale Varianten hingegen seien bei Jugendlichen besonders beliebt. Sie selbst ist auch eine leidenschaftliche Puzzlerin: „Für mich ist das Entspannung pur. Man vergisst völlig die Zeit“, sagt Helga Rademaker.

Ihre Faszination dafür zeigt sich nicht zuletzt daran, dass sie aktuell zum dritten Mal als Initiatorin der Schüttorfer Riesenpuzzle-Aktion wirkt. Ein zehnköpfiges Team trifft sich derzeit jeden Abend im Kleintierzüchter-Zentrum, um die 40.320 Teile des Ravensburger-Produkts – dem größten in Serie gefertigten Puzzle – zusammenzulegen. Am Ende soll ein 1,90 Meter mal 6,80 Meter großes Panorama entstehen, das zehn Disney-Motive zeigt.

Unter den Teilnehmern herrscht eine gesellige, aber konzentrierte Stimmung. Einen großen Teil der Arbeit macht das Sortieren der Teile aus, von denen es schier unzählige Gleichaussehende zu geben scheint. Immerhin werden diese entsprechend den Abbildungen in zehn getrennten Beuteln geliefert.

Bis zum 26. März wollen die Puzzler fertig sein. Dann soll das fertige Werk in der Grundschule am Süsteresch aufgehängt werden. „Wir wollen das in unter 800 Stunden schaffen“, sagt Dieter Ohmann. Beim vergangenen Mal mit 32.000 Teilen habe es 680 Stunden gedauert.

Neben Hündin Wilma, die stets anwesend ist, begleitet auch eine nette Tradition die abendlichen Zusammenkünfte: Bei jeder geschafften Etappe gibt es Schokoküsse, die ausgelöffelt und mit Eierlikör gefüllt werden – ein Söpie der besonderen Art.

Dass selbst die Kleinsten schon Freude am Puzzeln finden, beweist ein Besuch in der Kindertagesstätte St. Marien in Nordhorn. Für Kita-Leiterin Stefanie Weßling ist das Puzzle „der pädagogische Klassiker“. Ob Krippen- oder Regelgruppe: Sobald die Kinder greifen können, legen sie los. Das fängt an mit Holzspielen, die aus nur drei Teilen bestehen, und geht schließlich über zu anspruchsvolleren Aufgaben. Für die Erzieherin liegt der Mehrwert auf der Hand: „Konzentration und Ausdauer werden dabei ebenso geschult wie die Augen-Hand-Koordination. Die Kinder entwickeln eigene Strategien in ihrem persönlichen Tempo. Dabei machen sie wichtige Lernerfahrungen – auch, wenn ein Teil mal nicht passt.“ Zudem spielt die soziale Komponente eine Rolle: Oft wird das Puzzeln zum Gemeinschaftserlebnis, woran auch Kinder mit wenig Deutschkenntnissen aktiv teilhaben können. Darüber hinaus ist das Puzzle ein festes Element bei den unterschiedlichen Kita-Projekten, etwa den Waldtagen. „Wir haben zu fast jedem Thema ein Puzzle“, sagt Stefanie Weßling. Was deutlich macht, dass das Legespiel noch immer den Zweck erfüllt, für den es vor gut 250 Jahren von John Spilsbury erfunden wurde. Der Puzzletag kann also kommen.