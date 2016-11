Nordhorn

Solider Arbeitsmarkt in der Region

In der Grafschaft Bentheim hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Oktober leicht verringert: Die Arbeitslosenquote beträgt nun 3,8 Prozent, im September noch 3,9 Prozent.

gn Nordhorn. Solide präsentiert sich der Arbeitsmarkt an Ems und Vechte im Herbst. Die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Nordhorn liegt im Oktober gegenüber dem Vormonat bei unverändert 3,5 Prozent und damit über dem Vorjahreswert von 3,2 Prozent. Mit 8.701 Personen waren bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern 79 Personen beziehungsweise 0,9 Prozent mehr erwerbslos gemeldet als im September.

„Trotz spürbaren Zugangs von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt hat sich die Arbeitslosenquote im Vergleich zum September nicht verändert. Dass der Arbeitsmarkt sich im Oktober gut entwickelt hat, zeigt die weiter gestiegene Zahl an offenen Arbeitsstellen. Dies gibt Bewerbern gute Berufsperspektiven in unserer Region“, erläutert Achim Haming, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nordhorn die aktuelle Entwicklung. „Die Integration von Flüchtlingen wird aber noch Zeit benötigen. Sollte es bei Bewerbern an Qualifizierungen fehlen, stehen für die Integration aller Personenkreise ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung“, betont der Agenturchef.

Stellenmarkt

Im Oktober zeigten Betriebe und Verwaltungen der Agentur für Arbeit Nordhorn 1.464 offene Stellen an. Das sind 22 oder 1,5 Prozent mehr als im Vormonat und 388 oder 36,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Stellenzugänge kamen aus dem Gastgewerbe, dem Handel und dem Baugewerbe. Insgesamt gab es im Oktober 4.663 Stellen über deren Besetzung noch nicht endgültig entschieden war.

Entwicklung nach Rechtskreisen und Regionen

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der Arbeitslosenversicherung (Sozialgesetzbuch III / Arbeitslosengeld I) und in der steuerfinanzierten Grundsicherung (Sozialgesetzbuch II / Arbeitslosengeld II) verlief im Oktober im Vergleich zum Vormonat unterschiedlich. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung nahm die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 27 oder 0,7 Prozent auf 3.730 Personen ab. Bei den für die steuerfinanzierte Grundsicherung verantwortlichen Jobcentern ist die Arbeitslosenzahl im Oktober gegenüber dem Vormonat um 106 beziehungsweise 2,2 Prozent auf 4.971 Personen gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Entwicklung tendenziell gleich. Die Zahl im Bereich der Arbeitslosenversicherung nahm um 63 Personen oder 1,7 Prozent zu, auch die Zahl bei den Jobcentern vergrößerte sich – um 789 Personen beziehungsweise um 18,9 Prozent.

Region Grafschaft Bentheim

In der Grafschaft Bentheim verringerte sich die Gesamtarbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat. Hier gab es mit 2.812 Arbeitslosen im Oktober 22 beziehungsweise 0,8 Prozent weniger als noch im September. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 3,8 Prozent.

Region Emsland

Im Emsland waren im Oktober insgesamt 5.889 Personen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote blieb bei 3,3 Prozent. Verglichen mit dem Vormonat erhöhte sich die Zahl um 101 Personen.

Agenturbezirk Nordhorn

Betrachtet man den Agenturbezirk insgesamt, so hatte die Geschäftsstelle Lingen mit 2,9 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote, gefolgt von den Geschäftsstellen Meppen mit 3,0 Prozent, der Geschäftsstelle Sögel mit 3,1 Prozent, der Hauptagentur Nordhorn mit 3,8 Prozent und der Geschäftsstelle Papenburg mit 4,7 Prozent.

Entwicklung der Arbeitslosigkeit nach Personengruppen

Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit waren im Oktober ausschließlich die Männer betroffen. Mit 4.611 arbeitslosen Männern waren 79 mehr im Bestand als noch im September. Bei den Frauen hat es keine Veränderung gegeben, insgesamt sind 4.090 arbeitslose Frauen gemeldet. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen betrug 47,0 Prozent, der Anteil der Männer lag bei 53,0 Prozent.

Der Anteil der Jugendlichen an den Arbeitslosen betrug 12,9 Prozent. Die Arbeitslosenzahl sank um 89 auf 1.121 Personen. Das ist gegenüber dem Vormonat ein Minus von 7,4 Prozent.

Unterbeschäftigung

Ergänzend zur Arbeitslosenstatistik werden auch Daten zur Unterbeschäftigung veröffentlicht. Dazu zählen die gesetzlich definierten Arbeitslosen sowie Personen, die nicht als arbeitslos gelten, aber ohne Beschäftigung sind, zum Beispiel in Maßnahmen beruflicher Weiterbildung, Arbeitsgelegenheiten und Sonderregelungen für Arbeitslose. Die Unterbeschäftigung umfasste im Agenturbezirk nach vorläufigen Angaben im Oktober 13.505 Personen.

Ausländer

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer stieg weiter an auf zuletzt 2.191 Personen. Das waren 235 oder 12,0 Prozent mehr als im Vormonat und 962 Männer und Frauen oder 78,3 Prozent mehr als im Oktober 2015. Zu der Gruppe der Ausländer gehören sowohl Menschen die schon länger an Ems und Vechte leben, als auch neu hinzugekommene Flüchtlinge.