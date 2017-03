Grafschaft

So viel Geld wie nie für den Straßenbau

55 Millionen Euro, so viel Geld wie nie zuvor, investieren Bund und Land 2017 in den Erhalt und den Neubau der Straßen im Geschäftsbereich der Lingener Straßenbauverwaltung. Davon profitiert auch die Grafschaft Bentheim.

Lingen/Nordhorn. „Wir haben dieses Jahr 15 Millionen mehr zur Verfügung als im vergangenen Jahr. Das freut uns einerseits, andererseits stellt es uns und die Baubranche aber vor große Herausforderungen“, erklärt Klaus Haberland, der Leiter der Lingener Landestraßenbauverwaltung. So seien alle niedersächsischen Straßenbaubehörden bereits jetzt vollkommen mit ihren Projekten ausgelastet und das trotz externer Unterstützung durch Ingenieurbüros.

Die Investitionen sollen in den nächsten Jahren dennoch weiter steigen. „Da Not am Mann ist, hat sich das Land entschieden, 100 weitere Ingenieure einzustellen“, berichtet Haberland. Er gibt zu bedenken, dass die eigentlichen Bauarbeiten nur ein Teil der Maßnahmen seien. „Bis der erste Bagger anrollt, vergeht meist ein Jahr intensiver Planung. Zudem müssen wir mit den betroffenen Kommunen Gespräche führen, um die negativen Auswirkungen für Autofahrer möglichst gering zu halten“, sagt der Behördenleiter.

Maßnahmen gehen in die Tiefe

Aufgrund der hohen Auslastung konnten mehrere 2016 begonnene Projekte noch nicht abgeschlossen werden. „Viele Baufirmen hatten Probleme, Material zu liefern. Sie hatten vorab nicht mit dem Investitionshoch von Bund und Land gerechnet“, sagt Haberland. Selbst Fahrzeuge seien derzeit Mangelware.

Anders als in den vergangenen Jahren, sollen die Maßnahmen 2017 im wahrsten Sinne des Wortes in die Tiefe gehen. „Wenn wir nur die obersten Schichten erneuern, muss die Straße in ein paar Jahren wieder saniert werden. Da genug Geld vorhanden ist, wollen wir vermehrt an die Substanz gehen“, erklärt Haberland. Auf einer von Grund auf sanierten Straße sei danach meist 15 bis 25 Jahre Ruhe.

Fortgesetzt werden derzeit die Arbeiten am Trog in Bad Bentheim (die GN berichteten). Sie hatten über den Winter pausiert und sollen im Juli abgeschlossen werden. Die ursprünglich dieses Jahr geplante Sanierung des Schüttorfer Trogs, wurde auf 2018 verschoben.

Umleitungen beachten

Der Neubau des Radwegs längs der L 46 bei Ringe wird ebenfalls fortgesetzt. Nach der Fertigstellung verfügen alle Landes- und Bundesstraßen in der Grafschaft Bentheim über einen angeschlossenen Radweg.

Autofahrer in der Niedergrafschaft müssen sich ab dem 6. März auf längere Fahrtzeiten einstellen. Auf der B 403 werden zwischen Neuenhaus und Uelsen dreieinhalb Kilometer Straße saniert. Von Wilsum in Richtung Emlichheim (Grenze) werden zudem zehn Kilometer erneuert. Die Straße wird hierfür komplett gesperrt. „Uns erreicht manchmal die Frage, warum wir nicht teilsperren. Das ist aus arbeitsschutzgründen nicht immer möglich. Die Gefahr wäre zu hoch, dass ein vorbeifahrendes Auto einen Arbeiter verletzt“, sagt Haberland.

Beim Umfahren der Baustelle sollten sich Autofahrer zudem an die ausgeschilderten Umleitungen halten, betont Haberland: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Fahrer ihrem Navi vertrauen. Dieses zeigt aber nur die kürzeste Strecke an. Das ist nicht unbedingt die schnellste und sicher oft nicht die beste.“

Die Arbeiten an der Nordumgehung in Nordhorn nehmen 2017 Fahrt auf. Zwei Brücken wurden bereits fertiggestellt, zehn weitere sollen bis Ende Mai folgen. Für Autofahrer entstehen dadurch voraussichtlich keine Beeinträchtigungen.

Im Emsland sind für 2017 ebenfalls zahlreiche Baumaßnahmen geplant. Unter anderem wird die Fahrbahndecke der L 40 bei Lingen auf zweieinhalb Kilometern erneuert.