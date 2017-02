Grafschaft

Sind Sie wegen erhöhter Nitratwerte besorgt?

An einigen Messpunkten in der Grafschaft ist einer Studie zufolge der gesetzliche Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser überschritten. Was denken die Grafschafter darüber?

Umfrage Sind Sie besorgt wegen der teilweise überschrittenen Nitratwerte im Grundwasser in der Grafschaft? Ja Nein Weiß ich nicht 34% Ja 63% Nein 3% Weiß ich nicht 480 abgegebene Stimmen Sie möchten Ihre Meinung begründen? Nutzen Sie dazu gerne weiter unten unsere Kommentarfunktion.

