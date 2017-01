Lokalsport

Silvesterläufe kurz vor dem Jahreswechsel

Kurz vor dem Jahreswechsel bieten SV Vorwärts, Leichtathletik-Club und Bootsclub Silvesterläufe ohne Zeitnahme an. Start ist um 12 Uhr am Vereinsgelände des SV Vorwärts (Immenweg) und um 14 Uhr am Bootshaus am Vechtesee.

gn Nordhorn. Bereits zum vierten Mal veranstaltet der SV Vorwärts als sportlichen Jahresabschluss einen Silvesterlauf. Bei der Planung haben die Verantwortlichen großen Wert darauf gelegt, dass jeder teilnehmen kann. So richtet sich der Lauf zum Beispiel auch an Rollstuhlfahrer und Handbiker, die hier gemeinsam mit Nichtbehinderten sportlich aktiv werden können.

Der Start erfolgt um 12 Uhr nach einer kurzen Begrüßung am Vereinsgelände am Immenweg. Die Strecke führt Richtung Kotting-Brücke und dann links weiter am Kanal entlang in Richtung Lingen (Am Südufer). Hier haben die Teilnehmer die Möglichkeit zu entscheiden, welche Streckenlänge sie an diesem Tag laufen wollen. Mehrere Straßen führen rechts auf den Eschweg, über den es zurück in Richtung Vereinsgelände geht.

Nach dem Lauf treffen sich die Teilnehmer im Vereinsheim zu einem gemeinsamen Jahresausklang bei Kaffee, Glühwein und alkoholfreien Getränken. Eine Anmeldung, Zeitnahme oder Startgebühr gibt es beim Silvesterlauf nicht, stattdessen wird um Spenden für die Hospizhilfe Grafschaft Bentheim gebeten.

Weitere Informationen gibt es bei Gertrud Eersink (Läufer, E-Mail gertrudeersink@gmx.de), Andrea Brand (Nordic Walker, E-Mail j_brand@t-online.de), Steffi Steinkamp (Läufer mit Smoveys, E-Mail schreiber.stefanie85@gmail.com) und bei Martin Olthaus (spezielle Fragen für Teilnehmer mit Behinderungen, E-Mail martin.olthaus@onlinehome.de).

Der Leichtathletik-Club und der Bootsclub starten ihren Silvesterlauf nach einer kurzen Begrüßung um 14 Uhr am Bootshaus am Vechtesee. Gelaufen wird in lockerer Runde auf dem 2,2 km langen Vechteseekurs. Teilnehmen können Läufer, Walker, Rollifahrer und Wanderer. Etwa ab 14.45 Uhr gibt es dann ein Treffen im Bootshaus zum gemeinsamen Jahresausklang bei kostenlosen alkoholfreien Getränken, das etwa um 15.30 Uhr endet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es gibt keine Zeitnahme oder Siegerehrung.