Lokalsport

Siegbert Gnoth knackt den Europarekord

Beim Springer-Meeting in Wüpperfürth überquerte der Gildehauser Stabhochspringer eine Höhe von 2,85 Metern. „Es war ein langer Weg zum Europarekord“, sagte Gnoth, der in der Klasse M 75 startet.

Wipperfürth. Der Gildehauser Leichtathletik-Senior Siegbert Gnoth stellte beim Springer-Meeting in Wüpperfürth mit einer Höhe von 2,85 Metern einen Europarekord im Stabhochsprung der Klasse M 75 auf. Er verbesserte damit die bisherige Höhe des ehemaligen schwedischen Weltklassespringers Hans Lagerquist um zwei Zentimeter. „Es war ein langer Weg zum Europarekord“, kommentierte der Gildehauser seinen Erfolg.

Die Wettkampfsaison 2014 schloss Siegbert Gnoth, der vor drei Jahren noch der Klasse M 70 angehörte, mit der übersprungenen Höhe von 2,81 m ab. Um sich für die nächste Saison zu motivieren, in der er dann der Klasse M 75 angehörte, setzte er sich zum Ziel, den Europarekord, der zu diesem Zeitpunkt noch bei 2,82 m lag, zu knacken. Ab Spätherbst 2014 begann er mit intensivem Sprintkrafttraining und regelmäßigen Technikeinheiten im Sportleistungszentrum Rhede. Das intensive Training zahlte sich aus. Im Januar 2015 stellte er mit 2,80 m einen deutschen Hallenrekord auf und ließ im Juni ebenfalls mit 2,80 den Freiluftrekord folgen. An der Europarekordhöhe jedoch scheiterte er mehrmals.

Im Winter 2015/16 feilte Gnoth noch mehr an den Feinheiten der Stabtechnik, wobei seine Frau Annelise Videoaufnahmen von seinen Sprüngen machte, die zu Hause ausgewertet wurden. Wertvolle Tipps steuerte der mehrfache Seniorenweltmeister und Weltrekordhalter Wolfgang Ritte (LAV Bayer Uerdingen/Dormagen) bei. „So konnte ich im hohen Alter meine Technik in der wohl anspruchsvollsten Disziplin der Leichtathletik noch verbessern“, ist Siegbert Gnoth für die Unterstützung dankbar.

Die Vorbereitungen auf die aktuelle Saison gestalteten sich schwierig, da Probleme am rechten Knie kein Lauf-Sprint-Sprungtraining zuließen. Alternative Trainingsreize fand er im Radfahren, Schwimmen und Turnen. Anfang des Jahres nahm er das Techniktraining in Rhede wieder auf, denn die schlechten Wetterbedingungen ließen ein Training auf der Stabhochsprunganlage im Mühlenbergstadion nicht zu. Die Freiluftsaison eröffnete er in Gladbeck mit 2,60 m, scheiterte an 2,70 m nur knapp.

„Die letzten Trainingssprünge über eine auf 3,10 m gelegte Zauberschnur fühlten sich gut an“, so Siegbert Gnoth. Deshalb entschloss er sich, zum Stabhochsprungmeeting ins bergische Wüpperfürth zu fahren. Nach der Anfangshöhe von 2,50 m übersprang er 2,60 m und 2,70 m im ersten Versuch. Die 2,80 m packte er zwar erst im dritten Versuch, dafür aber recht deutlich. Danach ließ Gnoth die Latte auf die neue Europarekordhöhe von 2,85 m legen, die er im zweiten Versuch meisterte. „Mein sportlicher Traum hat sich erfüllt“, strahlte Gnoth. Die Investitionen an Zeit und Geld hatten sich gelohnt.