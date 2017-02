Niedergrafschaft

Sieben Stolpersteine gegen das Vergessen

Mit der Verlegung von sieben weiteren Stolpersteinen wollen die Stadt Neuenhaus und der Arbeitskreis „Neuenhaus in der NS-Zeit“ an jüdische Mitbürger erinnern, die von den Nazis verfolgt wurden.

ab Neuenhaus. Die Stadt Neuenhaus lädt alle interessierten Bürger zu der auf Anregung des Arbeitskreises „Neuenhaus in der NS-Zeit“ am Donnerstag, 16. Februar, stattfindenden Verlegung sieben weiterer „Stolpersteine“ durch den Künstler Gunter Demnig ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am ehemaligen Haus der jüdischen Familie Süskind an der Veldhausener Straße, Hausnummer 43.

Zur Verlegung des Stolpersteins für Siegfried Süskind, der dort von Februar 1936 bis November 1938 bei Großvater, Onkel und Tante wohnte, spricht Zeitzeuge Bernhard Voshaar aus Neuenhaus, der den zu Ehrenden persönlich gekannt hat.

Siegfried Süskind ist der Sohn von Julius und Emilie Süskind. Er wurde am 1. März 1929 in Nordhorn geboren. So steht es in seiner Meldekarte der Stadt Nordhorn. Im Februar 1936 kam er zu seinen Verwandten nach Neuenhaus. Nach der Pogromnacht im November 1938 zog er nach Denekamp. Siegfried Süskind überlebte die Nazizeit nur, weil er während des Abtransports von Juden im November 1942 vom fahrenden Wagen sprang und anschließend von holländischen Bauern bis zum Ende der NS-Zeit versteckt wurde. Später zog Siegfried Süskind wieder nach Nordhorn. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er vermutlich in Frankfurt. Dort starb er am 18. Juni 1985 und wurde auf einem jüdischen Friedhof bestattet.

Nach der Verlegung seines Stolpersteins findet ein Gang zur Wallstraße statt, wo vor dem Haus Nummer 2 für sechs Mitglieder der jüdischen Familie van Coevorden-Serphos, die dort bis Ende 1934 gewohnt hat, Stolpersteine verlegt werden. Im Einzelnen geehrt werden Johann van Coevorden, Caroline van Coevorden (geborene Serphos, ermordet in Sobibor 1943), Wilhelmine Johanna van Coevorden, Johanna Dina van Coevorden, Johanna Hendrika van Coevorden und Sophia Serphos (1944 ermordet im Konzentrationslager Auschwitz).

Drei Kinder von Johanna Hendrika van Coevorden – Caroline Jongman, Wilhelmine Jongman und Roelof Jongman – wollen bei der Verlegung der Stolpersteine anwesend sein. Einen von Caroline Jongman persönlich verfasster Text zur Familie van Coevorden wird Annelies Termijtelen vortragen. Zu Sophia Serphos spricht Dr. Dorothea Beck aus Telgte, wo Sophia Serphos 17 Jahre lang in der Heil- und Pflegeanstalt St.-Rochus-Hospital gelebt hat.

Sophia Serphos war die geistig und körperlich behinderte jüngere Schwester von Caroline van Coevorden (geborene Serphos). Sie wurde am 12. Juni 1891 in Neuenhaus geboren und lebte dort, bis 1924 ihre Mutter starb. Danach wurde sie nach Telgte gebracht und blieb dort bis Anfang 1941. Dann wurde sie in die „Reichs-Geisteskrankenanstalt“ in Eindhoven in den Niederlanden überführt und im März 1944 nach Auschwitz deportiert, wo sie wenig später starb.

Im Anschluss an die Verlegung der Stolpersteine – insgesamt werden dann in Neuenhaus 25 Stolpersteine liegen – soll im Rathaus eine Gedenkveranstaltung stattfinden, bei der Bürgermeister Paul Mokry und Stadtdirektor Günter Oldekamp sprechen wollen. Des Weiteren ist eine Präsentation zur Familie van Coevorden durch Johanna Balderhaar vom Arbeitskreis „Neuenhaus in der NS-Zeit“ vorgesehen.