GN-Szene

Sido: „Ich bin nicht doof“

Mit provokanten Texten und Totenkopf-Maske wurde er zu einem der erfolgreichsten deutschen Rapper: Sido. GN-Szene sprach mit Sido über dessen neues Album „VI“ und seinen Aufstieg an die Spitze der Charts.

GN-Szene: In Ihrem neuen Album „VI“ erzählen „vom Frust der Reichen“. Macht Geld nicht glücklich?

Sido: Ich habe mittlerweile selber ein bisschen Geld und komme ab und zu in Kreise, die richtig viel haben. Dann merke ich die Unterschiede. Sie ärgern sich, dass in Afrika Ausschreitungen sind, denn sie würden so gerne auf Safari gehen.

Mussten Sie je von Sozialhilfe leben?

Ja. Ich war aber immer fleißig und habe nie wirklich rumgehangen, wie man das von einem Kiffer denkt. Ich habe diese Sozialamtsjobs gemacht, bei denen man 1,50 Euro am Tag bekommt und Zigarettenstummel aufsammeln muss. Für mich war klar: das kann nicht mein Leben sein.

In „Löwenzahn“ rappen Sie, an der Scheiße könne man eingehen oder wachsen. Was hat Sie davor bewahrt, einzugehen?

Ich bin nicht doof. Und ich hatte einen großen Haufen Glück.

Welche Zeit hat Sie am meisten geprägt?

Meine ersten 18 Jahre. Mein Leben hat eine Wendung genommen, als ich meinen ersten Plattenvertrag bekam und merkte, dass es sich auch lohnt, Musik zu machen.

Welche Eigenschaften braucht man, um das Leben zu meistern?

Wenn man das erreichen will, wovon man träumt, braucht man Eier und Ellbogen: Durchsetzungsvermögen und Selbstbewusstsein. Ich hatte Glück, dass ich in der Schule nie eines der Opfer war, sondern immer ziemlich angesehen. Mir ging es in der Schulzeit sehr gut.

In dem Song „Zu Straße“ geben Sie zu, dass es bei Ihnen bis heute nicht ganz ohne Probleme geht. Woran liegt das?

Natürlich habe ich ein paar Sachen gemacht und musste hier und da gucken, wie ich an Kohle komme. Im Viertel war ich aber nie einer der krassen Gangster. Für die war ich eher ein Opfer. Als ich dann in einer besseren Gegend lebte, war ich für die anderen zwangsläufig der Typ aus dem Ghetto, der mit seinem Zigeunerpack gefälligst dahin zurückgehen soll, wo er herkommt.

In „Knochen und Fleisch“ bitten Sie den Sensenmann noch um ein kleines bisschen Zeit. Was gab Anlass, über den Tod nachzudenken?

Im Rahmen einer Fernsehsendung habe ich beim Bestatter gearbeitet und hatte dort mit Leichen zu tun. Drei Wochen vorher habe ich meinen Onkel beerdigt. Ich habe viel über den Tod nachgedacht und festgestellt, wie wichtig es mir ist, weiterzuleben. Es gab eine Zeit, da war mir das egal. Mittlerweile habe ich Angst vor dem Tod. Ich hoffe, ich habe alles erlebt, wenn es einmal soweit ist.

Was müssen Sie in Ihrem Leben unbedingt noch erledigen?

Die ersten 18 Jahre, von denen ich sprach, fehlen mir. So richtig los ging mein Leben eigentlich erst vor drei Jahren. Deswegen brauche ich noch ein bisschen Zeit. Ich denke jetzt schon daran, wie es ist, wenn meine Kinder groß sind. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich viele Jahre meines Lebens verpasste durch Zeug, das ich mir reingeballert habe. Das möchte ich jetzt alles hinter mir lassen und anfangen zu leben.

In „Gürtel am Arm“ beschreiben Sie eindringlich, wie ein Heroinsüchtiger sich fühlt. Eigene Beobachtungen?

Das kenne ich aus dem Viertel zur Genüge. Auch in meiner Familie gab es damals ein, zwei Fälle. Mit Drogen kenne ich mich aus, ohne dass ich selber davon Gebrauch gemacht hätte. Er soll Angst machen vor der Droge.

Wird hierzulande genug über Drogen aufgeklärt?

Es wird auf jeden Fall über die Wirkung harter Drogen aufgeklärt, aber nicht darüber, was sie mit deinem Leben machen. Niemand kann sich ausmalen, was harte Drogen wirklich mit einem machen, solange man keine Abhängigen persönlich kennt. Man denkt, Drogen bereiten einem eine schöne Zeit, mit diesem einen schönen Moment fängt es bei jedem an. Man muss die Jugendlichen soweit aufklären, dass sie das gar nicht erleben wollen. Ich verspüre eine Verantwortung gegenüber jungen Hörern. Ich weiß, dass ich ihnen mit meiner Musik helfen kann, in eine gewisse Richtung zu kommen.

Ihre diesjährige Tournee ist Ihre bisher größte. Was haben Sie sich dafür vorgenommen?

Darüber mache ich mir sehr viele Gedanken. Ich will nicht einfach nur Geld abgreifen, sondern den Leuten richtig was bieten. Für mich ist es eine große Nummer, in solchen Hallen spielen zu dürfen. Gäste wird es auch geben. Andreas Bourani kommt bestimmt auch mal bei einem Konzert vorbei.

Sido tritt am 27. November in der Emslandarena in Lingen auf. Karten gibt es unter www.emslandarena.com.