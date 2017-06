Nordhorn

„Sicherheit muss nicht viel Geld kosten“

Der Seniorenbeirat Nordhorn lädt alle Interessierten am Montag, 12. Juni, zu einem kostenlosen Vortrag über das Thema Wohnraumsicherung gegen Einbrüche ein. Ein Polizist hilft Senioren mit Tipps für den Einbruchschutz.

„Die gefühlte Sicherheit vieler Menschen ist in den vergangenen Jahren gesunken. Ich will ihnen helfen, sie wiederzugewinnen“, sagt van der Heiden im GN-Gespräch. Im Vortrag wird er erklären, worauf es Einbrecher meist abgesehen haben und welche Trugschlüsse es gibt. „Die meisten Einbrecher schlagen tagsüber zu und nicht in der Nacht. Nach fünf Minuten sind sie meist wieder verschwunden“, sagt er. Der Gang zum Supermarkt reicht deshalb den meisten Einbrechern schon für ihre Tat aus. „Das sind Profis. Dennoch kann man sich vor ihnen schützen. Wenn erkennbar ist, dass die Türen und Fenster nicht schnell aufzubrechen sind, ist das Haus für viele Einbrecher nicht attraktiv“, sagt van der Heiden.

Der Seniorenbeirat veranstaltet den Vortrag, da gerade ältere Menschen oft ihre Häuser bereits vor Jahrzehnten gebaut haben – und dementsprechend nicht auf dem neusten Stand beim Thema Sicherheit sind. „Und in Nordhorn sind über 20 Prozent der Bürger Senioren“, sagt Hans Schneider, stellvertretender Vorsitzender des Seniorenbeirats. Leider hätten zahlreiche ältere Menschen nicht die Mittel oder Motivation, viel Geld in ihr Haus zu investieren. Immerhin sei es ja viele Jahre auch ohne Einbruchschutz gut gegangen. „Seit Jahren liegen die Einbruchzahlen in der Region auf einem konstant hohen Niveau“, meint Uwe van der Heiden.

Das Nachrüsten müsse nicht immer teuer sein. „Klar kann ich 10.000 Euro in die neueste Technik investieren, aber auch für ein paar Hundert Euro lässt sich einiges am Haus verbessern. Wichtiger als elektronische Sicherungen sind ohnehin mechanische. Die Chance zum Opfer eines Einbruchs zu werden sinkt dadurch massiv und meine gefühlte Sicherheit steigt“, sagt der Polizist. Dank Förderprogrammen sind zudem für das Nachrüsten und bei Neubauten Zuschüsse möglich. Wird die Veranstaltung gut angenommen, sollen weitere Vorträge zum Thema „Sicherheit und Senioren“ folgen.

Der Vortrag beginnt am Montag, 12. Juni, um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Nach dem Vortrag ist Zeit für individuelle Fragen der Besucher und Terminvereinbarungen für Hausbesuche.