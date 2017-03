Lokalsport

Show-Spiel: SV Meppen trifft auf die HSG

Der Fußball-Regionalligist hilft dem angeschlagenen Handball-Zweitligisten aus Nordhorn und Lingen und tritt am Sonntag, 9. April, gegen ihn an. Gespielt wird Fußball und Handball in der Emsland-Arena.

Nordhorn. Unter dem Motto „Eine Region steht zusammen“ bestreiten der emsländische Fußball-Regionalligist SV Meppen und der Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen am Sonntag, 9. April, ein Show-Spiel in der Lingener Emsland-Arena. Auf Initiative des SV Meppens kommen alle Einnahmen dieses attraktiven Duells dem angeschlagenen Handball-Zweitligisten zugute. Mit dem Erlös des Spiels soll ein Teil der Finanzlücke der HSG abgedeckt werden.

Dieses Spiel wird für die beiden ranghöchsten Mannschaften der Region eine Begegnung der besonderen Art. Bei diesem Duell werden beide Teams jeweils 2 mal 20 Minuten herausgefordert, die Sportart des anderen auszuüben. Im Fokus des Wettstreits steht jedoch der Spaß am Sport.

Meppens Trainer Christian Neidhart und Co-Trainer Mario Neumann hatten über den gemeinsamen Sportausrüster „Cawila Teamsport“ in Niederlangen den Kontakt zur HSG hergestellt, „um den Sport in der Region näher zusammen zu führen und zu unterstützen“. „Wir wissen es sehr zu schätzen, dass der SV Meppen Initiative gezeigt hat und wir uns schnell auf einen Termin für das Freundschaftsspiel in der Lingener Emsland-Arena verständigen konnten“ meint HSG-Geschäftsführer Gerhard Blömers. Der Vorstandssprecher des SV Meppen, Andreas Kremer, betont: „Wir freuen uns, wenn wir die HSG unterstützen können. Es geht darum, den Sport in der Region gemeinsam nach vorne zu bringen.“

Aufgrund der spontanen Aktion ist das Rahmenprogramm noch in Planung. Beide Mannschaften hoffen jedoch auf zahlreiche Besucher und Unterstützer an diesem Tag. Karten sind ab sofort online unter www.hsgnordhorn-lingen.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder in der HSG-Geschäftsstelle erhältlich. Der Preis liegt bei 10 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder.