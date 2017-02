Lokalsport

SG-Turnier: Schafft VIOD Driezum den Hattrick?

Beim 12. Frauenfußballcup ist der Titelverteidiger der Favorit. Es gibt diesmal zwei getrennte Turniere: Am Sonnabend spielen Grafschafter Teams um den Sieg, einen Tag später folgt das Turnier für höherklassige Vereine.

gn Bad Bentheim/Nordhorn. VIOD Driezum geht nach den Turniersiegen in den Jahren 2015 und 2016 am Sonntag, 5. Februar, als Favorit beim 12. Frauenfußballcup an den Start – allerdings bekommen es die Niederländerinnen im Nordhorner Euregium mit starker Konkurrenz zu tun. Die Organisatoren der SG Bad Bentheim haben es erneut geschafft, ein qualitativ hoch besetztes Turnier auf die Beine zu stellen. So wird der SV Meppen, auch dank hervorragender Jugendarbeit seit Jahren eine feste Größe in der 2. Liga, wieder eine junge, spielstarke Mannschaft mit Spielerinnen aus der ersten und zweiten Mannschaft sowie der U 17 nach Nordhorn schicken. Dritter Gruppenkopf ist der westfälische Regionalligist Germania Hauenhorst.

Wenn am Sonntag ab 11 Uhr die Vorrundenspiele starten, kämpfen auch fünf Mannschaften aus der Grafschaft um den Einzug in die K.o.-Phase, die mit den Viertelfinals beginnt: Neben der gastgebenden SG Bad Bentheim sind die ranghöchsten Kreisvertreter SV Suddendorf-Samern (Oberliga) und Olympia Uelsen (Landesliga) sowie die SG VV Nordhorn und der Kreisliga-Spitzenreiter Union Lohne dabei. Das Feld komplettieren der Oberligist FSG Twist, die beiden Landesligisten BW Hollage und SC Gremmendorf aus Münster und eine U 17-Truppe von Vorjahressieger VIOD Driezum.

Im vergangenen Jahr hatte Rot-Weiß Lage bei dem von „Menzel Automobile“ gesponsorten Frauenfußballturnier für Furore gesorgt und es bis ins Halbfinale geschafft, wo gegen den SV Meppen lange ein 0:0 gehalten wurde. Die Lagerinnen waren als Sieger des Qualifikationsturniers ins Hauptfeld gerutscht. Diese Chance gibt es diesmal nicht, denn erstmals werden beim vorgeschalteten Turnier für unterklassige Teams keine Startplätze vergeben. Weil das Hauptturnier zügig voll besetzt war, blieb es bei den Anmeldungen zum Sonnabend-Turnier am 4. Februar eher ruhig. „Daher haben wir uns entschlossen, ein seperates Frauenturnier für die Teams auf Kreisebene zu spielen“, sagt Hans-Gerd Ems vom Orga-Team.