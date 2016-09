GN-Szene

Sergen hilft im Himalaya

In Nepal kümmerte sich Sergen aus Bad Bentheim um Kinder in einem Kinderheim.

Sergen Diken aus Bad Bentheim kennt die große, weite Welt nicht nur aus Fernsehen und Internet: Drei Monate lang hat er in Nepal gelebt und dort in einem Kinderheim gearbeitet.

Für den heute 20-Jährigen war die Zeit in dem Himalaya-Staat ein großartiges Erlebnis. Von September bis Dezember vergangenen Jahres hielt er sich dort auf.

Für Freiwilligenarbeit hat sich Sergen schon vorher interessiert. Und nachdem ein Kumpel in Südafrika war und ihn auf die Organisation „Volunation“ aufmerksam gemacht hat, war sein Entschluss gefasst. „Ich habe mich aber bewusst nicht für ein westliches Land entschieden“, sagt der junge Mann, der inzwischen Soziale Arbeit studiert und im Jugendhaus Bad Bentheim ein Praktikum macht. Besonders die buddhistische Religion hat ihn schon immer fasziniert.

Dann war es plötzlich so weit und das Abenteuer begann. Als er aus dem Flugzeug stieg, musste Sergen sich jedoch erst einmal an seine neue Umgebung gewöhnen. „Der Flughafen war wie eine Bundesstraße. Man dachte, der Flieger landet einfach irgendwo“, berichtet er. Und zugegebener Maßen waren seine ersten Gedanken: „Wo bin ich hier? Warum mache ich das?“ Aber die anfänglichen Bedenken waren schnell verflogen.

Tägliche Arbeit im Kinderheim

Zusammen mit rund zwölf anderen jungen Leuten aus verschiedenen Ländern der Welt wohnte der Bentheimer in einem Freiwilligen-Haus in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu. Zunächst wurde er zwei Tage lang in seine neue Tätigkeit eingewiesen. Dann konnte es losgehen: Immer um 7 Uhr begann sein Arbeitstag im Kinderheim, wo er zunächst beim Frühstückmachen half, sich um die tägliche Hygiene der Kinder kümmerte und die Kleinen schließlich zur Schule begleitete. Nachmittags spielte er mit ihnen, bis am Ende des Tages das Abendbrot anstand.

Das Kinderheim ist ein altes Gebäude – doch Sergen hat sich zusammen mit den anderen daran gemacht, die Einrichtung zu renovieren. Dabei wurden auch die Kinder und Jugendlichen eingebunden, die mit Feuereifer bei der Sache waren. Die Verwandten aus Deutschland schickten ihm sogar Geld, damit er die Renovierung finanziell unterstützen konnte.

Besonders betont Sergen die gute Gemeinschaft im Heim. Die jungen Bewohner hätten füreinander gesorgt und sein Gastvater selbst habe dort gelebt und sich um die Kinder gekümmert, als seien es die eigenen. Die Verständigung auf Englisch habe mit allen Beteiligten stets gut funktioniert.

Gewöhnungsbedürftig war für ihn allerdings das Essen. „Es war so scharf, dass ich die ersten zwei Wochen nur geweint habe“, sagt der Bentheimer lachend. Auch habe ihn verblüfft, dass jedes Kind morgens ein halbes Kilo Reis mit Curry isst. Neben vielen schönen Eindrücken – etwa der Blick auf den Mount Everest oder der Ritt auf Elefanten – hat Sergen auch einiges an Elend gesehen. Viele Bettler liefen umher, Tote lagen an der Straße. Doch er ist überzeugt: „Armut bedeutet nicht, dass die Menschen trauriger sind. Sie wertschätzen die Dinge mehr. Wir haben alles und meckern trotzdem.“ Und er fügt hinzu: „Ich gehe davon aus, dass ich bald wieder hinfliege.“