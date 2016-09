Obergrafschaft

Senioren bekommen im Heim Besuch von Rottweiler

Vor Rottweilern haben die meisten Menschen Respekt oder gar Angst. Doch bei Rottweiler-Hündin Gamba ist alles anders. Sie besucht regelmäßig Seniorenheime in der Grafschaft und muntert die Bewohner auf.

Bad Bentheim. Gamba findet eigentlich alles gut. Menschen – alte, junge und die in mittlerem Alter – sind für die 16 Monate alte Hündin etwas Feines. Sie freut sich über Streicheleinheiten und ganz besonders über Leckerchen. Und die Menschen sind begeistert von der Hündin mit dem freundlichen Wesen, die sich von ihnen verwöhnen lässt und auch den einen oder anderen Trick auf Lager hat.

Das ist auch die Grundvoraussetzung für Gambas „Job“: Sie besucht zusammen mit Hundepsychologin Sandra Hoffesommer verschiedene Seniorenheime in der Grafschaft Bentheim und macht den Bewohnern – und Mitarbeitern – mit ihren treuen Augen, ihrer überschwänglichen Freude (schließlich ist sie noch ein junger Hund) und der waschlappenartigen Zunge gute Laune. Damit dieser positive Eindruck nicht getrübt wird, flunkert Sandra Hoffesommer ab und zu, was die Rasse von Gamba angeht: Die junge Hündin ist nämlich ein Rottweiler – und schon die Nennung der Rasse flößt einigen Menschen Respekt, wenn nicht sogar Angst ein.

Erstaunen über die Rasse

So erlebt Gambas Frauchen immer wieder ähnliche Situationen: Jemand schmust und spielt ganz begeistert mit der jungen Hündin, genießt die Nähe zu dem großen Vierbeiner, plaudert mit Sandra Hoffesommer und sagt dabei: „Es gibt nur eine Rasse, vor der ich wirklich Angst habe: Rottweiler.“ Wenn die Hundepsychologin dann später, wenn der gute Eindruck von diesem ganz bestimmten Rottweiler gefestigt ist, die Rasse von „Gamba vom Oberhausener Norden“ – so ihr vollständiger Name – verrät, ist das Erstaunen groß. „Es gibt schon einige Vorurteile, was die Rasse angeht“, sagt sie. „Da gehen schon die Hände weg, wenn die Leute die Rasse erfahren.“ Deswegen stellt sie Gamba auch manchmal als Berner Sennenhund- oder Labradormix vor. Denn viele der Bewohner freuen sich darüber, einen großen Hund zu sehen und zu streicheln.

Rottweiler werden für den Schutzdienst gezüchtet, sie sind mit ihrem breiten Schädel und Kiefer und den blitzenden weißen Zähnen eine eindrucksvolle Erscheinung. 48 Kilogramm bringt Gamba derzeit auf die Waage. So mancher Bewohner in den Seniorenheimen, die sie besucht, mag weniger wiegen als die Hündin. Deswegen achtet Sandra Hoffesommer auch besonders darauf, dass ihr Rottweiler sich gut an der Leine führen lässt. „Bei einem so großen Hund sind keine Kompromisse möglich“, meint sie bestimmt.

Hündin muss sich an ungewohnte Situationen gewöhnen

Gamba ist nicht der einzige Hund, mit dem Sandra Hoffesommer mehrmals pro Woche in den Seniorenheimen zu Besuch ist. Es reizte sie aber besonders, einen Rottweiler mit zu dieser Art der Therapie zu nehmen. „Ich dachte, es können ja nicht alle Rottis böse sein. Und das wollte ich beweisen.“

Dabei wollte sie aber auf keinen Fall etwas riskieren. Schon im Alter von wenigen Wochen ist der Rottweiler mit zu den Besuchen gekommen. Für die Hundepsychologin war von Anfang an wichtig zu sehen, dass Gamba ihre Gelassenheit bewahrt. „Sie ist manchmal etwas zurückhaltend, wenn sie etwas noch nicht kennt. Aber dann üben wir solche Situationen gemeinsam“, erläutert sie. So musste sich die Hündin als Welpe zum Beispiel daran gewöhnen, dass sich Menschen mit Behinderungen anders bewegen. Einige Bewohnern neigen auch dazu, den Hund mit dem Blick zu fixieren – auch ohne böse Absicht wirkte das auf Gamba erstmal bedrohlich. „Wir sind dann mit manchen Leuten eine Weile spazierengegangen. So lernte Gamba, das einzuschätzen“, erzählt Sandra Hoffesommer.

Positive Wirkung auf die Senioren

Die junge Hündin ist mittlerweile nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. Und das wird auch so bleiben, da ist sich ihr Frauchen sicher. Auch wenn ihr ein Bewohner mit Rollstuhl oder Rollator über den Schwanz fährt, macht sie nichts. „Gamba ist vorsichtshalber auch an der Leine, damit ich eingreifen kann wenn nötig.“ Sandra Hoffesommer hat ihre Hunde – auch die kleineren – bei den Besuchen sowieso stets im Blick, damit weder die Tiere noch Menschen zu Schaden kommen. „Für die Hunde ist das wirklich anstrengend. Sie müssen sich ständig auf neue Reize einlassen. Oft machen die Bewohner kleine Tricks mit ihnen oder Versteckspiele. Das ist Kopfarbeit“, erläutert die Hundepsychologin. Maximal 45 Minuten ist sie mit Gamba bei den Bewohnern, dann ist die junge Hündin erschöpft. „Es ist schon toll zu sehen, was auch kurze Besuche mit Hunden bei einigen Menschen bewirken kann“, ist sie begeistert. Manche hätten wieder angefangen zu essen oder ließen Körperpflege zu.

Bevor Gamba bei ihr eingezogen ist, hatte sie schon einen gewissen Respekt vor der Rasse: „Rottweile sind keine Hunde, die für jede Familie geeignet sind. Wie auch Jagdhunde brauchen sie Beschäftigung,“ meint Sandra Hoffesommer. Aber die Hündin hat sie schon bei den Züchtern überzeugt. „Ich habe zu meinem Mann gesagt: Wenn ein Rottweiler von hier, dann sie.“ Auch die Elterntiere hat sich die Nordhornerin vorher genau angeschaut, den auf eine tadellose Abstammung legt sie großen Wert. „Man sollte nur Hunde von Züchtern aus dem Allgemeinen Deutschen Rottweiler-Klub (ADRK) nehmen“, rät sie Interessierten.

Besonderer Spaß am Aufspüren von Menschen

Derzeit prüft Sandra Hoffesommer, ob Gamba für den Schutzdienst zu begeistern ist. Für die Rasse ist das eine typische Beschäftigung und würde bei Gamba zur Auslastung dienen. „Noch läuft es nicht so gut: Sie packt nicht richtig zu, sondern lässt immer los. Das hatte ich ihr auch so von Anfang so beigebracht“, erläutert sie. Dafür haben Hund und Frauchen Spaß am Aufspüren von Menschen – „Mantrailing“ genannt. Und noch weiteres Training steht auf Gambas Stundenplan. Denn auch wenn sie keiner Fliege was zuleide tut, darf die Hündin in manchen Ländern und auch deutschen Bundesländern nur mit Maulkorb auf die Straße.

Nach Frankreich darf sie zum Beispiel gar nicht mit einem Rottweiler einreisen: „Die Verbringung von Hunden dieser Rasse obliegt zahlreichen Bedingungen, die einen kurzen Aufenthalt in Frankreich quasi unmöglich machen“, heißt es in den Einreisebedingungen des Landes dazu. Auch in Deutschland muss der Maulkorb in bestimmten Situationen aufgezogen werden, zum Beispiel beim Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Rottweiler-Hündin Gamba findet ihren Maulkorb ziemlich gut. Das könnte aber auch daran liegen, das mit dem Training so manches Leckerchen für sie verbunden ist.