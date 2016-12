Grafschaft

Seltener Klang ertönt in Nordhorn

Dieses Instrument erschallt nur selten im Jahr: das Middewinterhorn. Am vergangenen Sonntag war es in Nordhorn so weit.

Bildergalerie Middewinterhörner ertönen in Nordhorn Bild / Bild kaufen Foto: Werner Westdörp tk Nordhorn. Die Ruftöne der Middewinterhörner sind am vergangenen Sonntag hoch über der Stadt Nordhorn erklungen. Wie im vergangenen Jahr startete die Middewinterhorn-Bläsergruppe des Heimatvereins Brandlecht-Hestrup das Blasen auf der Pyramide neben dem „Kulturzentrum Alte Weberei“. Nach 20 Minuten begaben sich die Bläser zum Vechtesee, um auch dort wieder die Hörner ertönen zu lassen. Damit wollte die Middewinterhorn-Bläsergruppe jetzt schon auf das neue Jahr einstimmen. Das Middewinterhorn wird historisch als Rufinstrument vom 1. Advent bis zum Fest der Heiligen Drei Könige geblasen, um die Geburt von Jesus Christus und das neue Jahr zu begrüßen.

