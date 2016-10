Obergrafschaft

Selbsthilfegruppe in Bad Bentheim stellt sich vor

Von Susanna Austrup

Der Anfang ist gemacht. In den Räumen des Familien Service- Büros an der Ochtruper Straße 10 in Bad Bentheim soll zukünftig einmal im Monat die Selbsthilfegruppe „Kampf gegen Missbrauch“ zusammentreffen.

Bad Bentheim. Initiator der Selbsthilfegruppe in Bad Bentheim ist das niederländische Ehepaar Priscilla und Marcel Jeninga aus Bad Bentheim, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, gegen Missbrauch aktiv zu werden. Hintergrund ist die eigene, leidvolle Missbrauchsgeschichte ihrer Tochter. Die Eheleute haben sich nicht mit ihrem Schicksal abgefunden, sondern den Kampf gegen Missbrauch aufgenommen und damit schon viel Aufmerksamkeit erreicht. „Wir möchten anderen Betroffenen helfen. Wir wollen die Opfer und ihre Familien begleiten und stärken“, begründete Marcel Jeninga das Engagement am Freitag beim „Tag der offenen Tür“. Unterstützt wird die Gruppe durch den Landkreis Grafschaft Bentheim, das Eylarduswerk mit der Beratungsstelle „Hobbit“ sowie die Stadt Bad Bentheim. Groß war die Resonanz beim Start am Freitag noch nicht. Am Nachmittag war Annegret Hölscher vom Gesundheitsamt gekommen, die in der Grafschaft für die Selbsthilfegruppen zuständig ist. „Wir werden sie nach Kräften unterstützen“, versicherte sie. Das Angebot müsse erst bekannt werden, für Betroffene sei außerdem die Hemmschwelle anfangs sehr groß. Auch Bürgermeister Volker Pannen schaute im Laufe des Abends vorbei. Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe „Kampf gegen Missbrauch“ ist am Freitag, 28. Oktober, von 19 bis 21 Uhr. An diesem Abend soll dann auch die offizielle Gründung stattfinden. Weitere Informationen zur Selbsthilfegruppe sind verfügbar auf der Webseite www.strijdtegenmisbruik.nl zu entnehmen.

