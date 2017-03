Lokalsport

Selbst die 1. Liga bleibt bei der HSG ein Thema

Das Spiel der HSG Nordhorn-Lingen gegen die HSG Konstanz Samstag in der Emsland-Arena ist ein wenig in den Hintergrund gerückt. Der Handball-Zweitligist steht im Fokus, weil der Etat für diese Saison nicht gedeckt ist.

fh Nordhorn. Einige mögen etwas geahnt haben, doch mit diesen Ausmaßen hat von den Spielern der HSG Nordhorn-Lingen offenbar niemand gerechnet: „Das war ein Schock für die Jungs“, beschrieb Kapitän Nicky Verjans, was die Nachricht von der 160.000 Euro großen Etat-Lücke bei den Zweitliga-Handballern ausgelöst hat. Am Dienstag nach dem Training waren sie von Gerhard Blömers, dem Geschäftsführer der Marketinggesellschaft, und Thomas Lüdtke vom Business-Team über die Lage informiert worden. „Das war ein unangenehmes Gespräch“, sagte Lüdtke, als er und Blömers am Donnerstag gemeinsam mit Verjans und Heiner Bültmann die Öffentlichkeit ins Bild setzten über die prekäre Situation der HSG. Für den Trainer war es besonders wichtig, sein Team dennoch mit der gewohnten Sorgfalt und Konzentration auf das Spiel Samstag gegen die HSG Konstanz vorzubereiten (19.30, Emsland-Arena, Lingen). Und nachdem der erste Schreck überwunden war, stellte der Coach zufrieden fest: „Natürlich ist das in der Mannschaft ein Thema, aber letztlich hat sie es ganz gefasst aufgenommen.“

„Wie können wir helfen?“, wollte Asbjörn Madsen sofort wissen. Doch weil angesichts der Ausfälle von Nicky Verjans, Lutz Heiny und Frank Schumann auch die sportliche Lage weiter angespannt ist, hält Bültmann es für das Beste, „wenn wir einfach zu hundert Prozent unseren Job erledigen“. Und da wäre ein Sieg Samstag gegen den starken Aufsteiger vom Bodensee die beste Eigenwerbung. Der Trainer nutzte die Gelegenheit am Donnerstag, um ein leidenschaftliches Plädoyer für seine Spieler zu halten: „Sie leisten so viel, um auf Top-Level zu kommen. Sie haben jede Unterstützung verdient.“ Und selbst in dieser Lage denke keiner von ihnen daran, deshalb den Verein zu verlassen. „Das ist keine Selbstverständlichkeit“, sagte Bültmann. „Alle wollen hierbleiben und wir wollen uns Schritt für Schritt weiter entwickeln“, bestätigte Verjans. Vor diesem Hintergrund war es Blömers besonders wichtig, zu betonen: „Die Gehälter gehen bei uns nicht ins Bodenlose.“ Der ehrenamtliche Geschäftsführer verwies auf einen Personaletat, der sich seit Jahren konstant um etwa 800.000 Euro bewege.

Für eine Mannschaft auf Tabellenplatz acht ist der Aufstieg auf den ersten Blick weit entfernt. Dennoch ist die Rückkehr in die 1. Liga für Trainer und Mannschaft auf längere Sicht ein Thema. „Wir wollen aufsteigen und sind da auch schon extrem nah dran gewesen“, denkt Bültmann vor allem an die Saison 2014/15 zurück, als sein Team lange um die Aufstiegsplätze mitmischte, am Ende aber als Vierter die drei Aufstiegsplätze verfehlte. Dass sie den Anwärtern für die 1. Liga auch in dieser Saison Paroli bieten können, haben die Nordhorner bewiesen, als sie seit Jahresbeginn trotz Verletzungspechs 5:1 Punkte gegen die Spitzenteams aus Lübbecke, Hüttenberg und Bietigheim holten.

Dass es da an der Wertschätzung der Unternehmen im Emsland und der Grafschaft fehlt, können der Trainer und seine Spieler nur schwer verstehen. „Ich wünsche mir, dass da mehr Unterstützung aus der Wirtschaft kommt“, sagte Bültmann und legte noch einmal da, wie nah man dran sei, wieder „absolutes Top-Niveau“ zu erreichen: „Es gibt die Möglichkeit für Topsport in der Region; sportlich sind wir davon nicht weit entfernt. Und wir haben die Infrastruktur mit zwei tollen Hallen, um die wir von vielen Vereinen beneidet werden.“

Was am Donnerstagabend auch klar wurde: Es geht nicht nur um 160.000 Euro in dieser Saison und 200.000 Euro mehr für die kommende Spielzeit; es geht darum, dauerhaft eine tragfähige Basis zu finden, dass die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht Saison für Saison damit beschäftigt sind, dem Geld hinterherzulaufen. Denn auch wenn es die letzten Jahre ruhig war bei der HSG und sie die Lizenz immer geräuschlos erteilt bekam, ein Drahtseilakt war es wohl fast jedes Jahr. „Ich appelliere deshalb an alle Sponsoren, Förderer und Freunde der HSG Nordhorn-Lingen, das eigene Engagement im positiven Sinne zu überdenken, damit wir gemeinsam das Projekt und die Zukunft der HSG erfolgreich gestalten können“, sagte Blömers.