Nordhorn

„Seepark“ zählt rund 2000 Urlaubsgäste

Die Auslastung der Ferienhausanlage „Seepark Nordhorn“ steigert sich langsam. Noch sind aber nicht alle Pläne erfüllt.

Nordhorn. Ein Urlaub im Herzen der Wasserstadt Nordhorn wird für Gäste zunehmend interessant. Die bisherige Auslastung der noch im Bau befindlichen Ferienhausanlage „Seepark Nordhorn“ steigert sich zwar nicht rasant, aber stetig und wird als „sehr zufriedenstellend“ bewertet. Wie Hausverwalter Holger Konhorst, zuständig für die Betreuung der Ferienhausbesitzer und der Immobilien, gegenüber den GN berichtete, kamen in den vergangenen zwölf Monaten rund 2000 Besucher, um in 14 Ferienhäusern ihren Urlaub zu verbringen. Er verzeichnet damit einen kontinuierlichen Anstieg der Gästezahlen.

Dabei verbrachten die Gäste ein Wochenende in Nordhorn oder sie blieben zu einem ein- bis zweiwöchigen Urlaub in der parkähnlichen Ferienanlage am eigenen See. Besonders Familien oder Gäste mit Haustieren nutzen laut Konhorst das umliegende Angebot vieler Freizeitmöglichkeiten. Eine besonders gefragte Adresse sei Nordhorn mit seinem großen Radwegenetz für Fahrradurlauber, berichtet Konhorst. Aber auch die Lage des „Seeparks“ im Herzen der Wasserstadt, nur 800 Meter vom Stadtkern oder etwa zwei Gehminuten vom Nordhorner Vechtesee entfernt, komme gut an.

Zurzeit stehen 18 bereits fertiggestellte und voll ausgestattete Ferienhäuser in typisch skandinavischer Architektur im „Seepark“. Zwei Häuser sind davon noch nicht verkauft. Geplant sind einmal insgesamt 79 Häuser in der Ferienanlage. Seit Anfang August gibt es im „Seepark Nordhorn“ unter der Leitung vom Hausverwalter Kohnhorst auch eine Rezeption als erste Anlaufstelle für anreisende Gäste sowie als Informationspunkt für den Bereich Vermietung und touristische Sehenswürdigkeiten im Landkreis Grafschaft Bentheim. In der Rezeption wird auch ein Kiosk betrieben, in dem Kaffee, alkoholfreie und alkoholische Getränke sowie Eis und Süßwaren für Wanderer und Fahrradfahrer angeboten werden.

Die Rezeption an der Gartenstraße hat mittwochs bis sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.