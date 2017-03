Obergrafschaft

Sechster Mitfahrer schläft im Kofferraum

Die Polizei hat am Mittwoch mehrere Fahrzeuge an der Autobahn 30 kontrolliert. Dabei gab es eine besondere Überraschung für die Beamten: ein berauschter Mitfahrer im Kofferraum.

gn Gildehaus. Die Polizei hat am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 16 Uhr mehrere Autos und Laster auf der Autobahn 30 kontrolliert. Dabei wurde von einer gemeinsamen Streife der Bundespolizei und Autobahnpolizei bei der Einreise ein Auto mit Hamburger Kennzeichen angehalten. Die fünf Personen in dem Auto erklärten laut Polizeibericht, dass sie mit dem Leihwagen auf dem Rückweg vom Besuch eines Coffee-Shops in Amsterdam wären. „Sowohl der Fahrer, als auch die vier anderen standen noch unter dem Einfluss von Drogen“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei der weiteren Durchsuchung des Autos kam dann die Überraschung für die Beamten: Beim Öffnen des Kofferraums fanden sie noch einen sechsten Mitfahrer, der dort aus Platzmangel im Auto seinen Rausch ausschlief.

Bei zwei dieser Mitfahrer stellten die Beamten jeweils zwei Gramm Marihuana sicher. Der Fahrer musste schließlich eine Blutprobe abgeben, zwei Anzeigen wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz folgten außerdem. Danach durften die sechs Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren aus Osnabrück, nachdem sie zwei Bekannte gerufen hatten, die die Autos fuhren, weiterreisen.

Weiterhin kontrollierten die Polizeistreifen insgesamt 66 Lastwagen. Dabei stellten sie 28 Mängel fest. Vier Schwertransporte durften wegen fehlender Genehmigungen nicht weiterfahren und weiteren fünf Lastwagen wurde wegen technischer Mängel und nicht ordnungsgemäß gesicherter Ladung die Weiterfahrt untersagt.

Auf dem Parkplatz Waldseite in Richtung Osnabrück durfte aus Sicherheitsgründen während der Kontrolle nur 60 Stundenkilometer gefahren werden. Die Polizei nahm auch Geschwindigkeitsmessungen vor mit folgendem Ergebnis: 142 Fahrzeuge waren zu schnell, 32 Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. „Mit 159 Stundenkilometern legte ein niederländischer Fahrer an diesem Tage einen traurigen Rekord hin“, meint die Polizei. Von ausländischen Fahrern wurden am Kontrollort wegen Verstöße 1865 Euro an Sicherheitsleistung einbehalten.