Nordhorn

Sechs Verletzte bei Unfall auf Lingener Straße

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 20 Uhr sind auf der Lingener Straße in Nordhorn sechs Menschen verletzt worden, fünf davon schwer. Das hat die Polizei am Dienstagvormittag bestätigt.

gn Nordhorn. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte eine 23-jährige Frau mit einem Mazda auf der Lingener Straße an der Ampelkreuzung in Richtung Lingen abbiegen. „Da von links auf dem Altendorfer Ring ein Fahrzeug kam, bremste sie ihren Wagen bis zum Stillstand ab“, erklärte die Polizei. Eine von hinten kommende 23-jährige Autofahrerin in einem VW Polo erkannte dies zu spät und fuhr ungebremst auf den Mazda auf. Die beiden Autofahrerinnen und drei Mitfahrer wurden schwer und eine weitere Mitfahrerin leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden total beschädigt.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen