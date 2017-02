Lokalsport

SCU verliert in Münster nach 2:0-Satzführung

Der Volleyball-Zweitligist SC Union Emlichheim hat am Freitagabend das Derby beim USC Münster II mit 2:3 verloren. Viel Zeit, sich damit zu beschäftigen, bleibt nicht: Bereits am Sonntag um 16 Uhr ist VT Hamburg zu Gast.

Münster. Bittere Niederlage für die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union: Die abstiegsbedrohten Emlichheimerinnen verloren am Freitagabend beim Vorletzten USC Münster II in fünf Sätzen – und das nach einer lange Zeit guten Vorstellung und einer 2:0-Satzführung. Immerhin verdienten sie sich beim 2:3 (26:24, 25:21, 22:25, 20:25, 15:8) einen Punkt, sodass der Abstand zu den zuletzt stark aufspielenden Westfälinnen in der Tabelle noch vier Punkte beträgt.

Vor 130 Zuschauern im Volleydome am Berg Fidel entwickelte sich schnell ein spannendes, phasenweise dramatisches Duell. Der SCU Emlichheim, bei dem die angeschlagene Zuspielerin Jolanta Kelner doch auf dem Feld stand und die später als beste Spielerin ihres Teams ausgezeichnet wurde, hielt gegen die mit einigen Routiniers verstärkte USC-Reserve gut mit und ließ sich auch von Rückständen nicht beunruhigen. Im ersten Durchgang führte Münster mit 6:3 und 10:7, Emlichheim aber glich bei 11:11 aus und zog in der Folge über 20:16 auf 23:19 davon. Dann wurde es erstmals kribbelig: Der USC holte Punkt um Punkt und stand bei 24:23 sogar vor dem Satzgewinn, ehe Emlichheim mit drei Punkten in Folge ziemlich cool konterte.

Um kurz nach 21 Uhr hatte Emlichheim einen Punkt sicher

Als es im zweiten Durchgang wieder 23:19 für den SC Union stand, hatten er seine erste richtig kritische Phase schon gemeistert. Schließlich hatte Münster unmittelbar zuvor einen 16:20-Rückstand fast aufgeholt. Als es aber eng wurde für die Niedergrafschafterinnen, holten sie sich das Aufschlagsrecht zurück und feierten einen am Ende sicheren 25:21-Satzgewinn. Um kurz nach 21 Uhr hatte Emlichheim damit bereits einen Punkt sicher. „Das war richtig gut“, freute sich Trainer Lehmann.

Wieder knapp anderthalb Stunden später aber jubelten die Gastgeberinnen: Sie hatten sich in der Folge steigern können und das Derby gedreht. „Es war ein absolutes Drama, Wir konnten das Niveau nicht halten, Münster hat sich gesteigert“, sagte Lehmann. In einem über weite Strecken ausgeglichenen dritten Satz machte der USC am Ende die wichtigen Punkte, nur unwesentlich deutlicher verliefen die Sätze vier und fünf – auch weil die Emlichheimerinnen nie aufsteckten. Im vierten Satz etwa kämpften sie sich nach einem 10:17-Rückstand zurück und schafften bei 20:21 den Anschluss. „Ich hatte gehofft, dass es da noch klappen könnte“, gab Lehmann später zu.

Schon am Sonntag steht für den SCU das nächste Spiel für den SC Union an: Um 16 Uhr ist das Volleyball-Team aus Hamburg zu Gast. „Der Druck steigt, die Beine sind schwer, aber wir werden uns voll reinknien“, kündigte der Trainer an.