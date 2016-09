Lokalsport

SCU: Mit neuem Team ins gesicherte Mittelfeld

Von Martin Lüken

Volleyball-Zweitligist SC Union Emlichheim startet positiv gestimmt in die neue Saison. Im ersten Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) ist das Team der Deutschen Sporthochschule Köln in der Niedergrafschaft zu Gast.

Emlichheim. Die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim starten am Sonntag (16 Uhr) mit einem Heimspiel gegen das Team der Deutschen Sporthochschule Köln in die Saison 2016/2017. Der Niedergrafschafter Zweitligist muss einen Umbruch schultern, geht aber dennoch positiv gestimmt in die neue Spielzeit. „Wir sind zuversichtlich, dass wir im gesicherten Mittelfeld einlaufen werden“, sagt Manager Heino Konjer. Einen Angriff auf die Spitzenplätze erwarten die Verantwortlichen nicht. „Es wäre schön, mal einen Favoriten zu ärgern; drin ist das allemal“, sagt SCU-Trainer Michael Lehmann. Zu den Titelanwärtern zählt der Coach den amtierenden Meister aus Leverkusen, Erstliga-Absteiger Hamburg und den VfL Oythe. Direkt hinter diesem Trio ordnet er den Auftaktgegner aus Köln ein. Beim SC Union hat sich viel getan seit dem Ende der vergangenen Saison. Sechs Spielerinnen haben dem Zweitliga-Team den Rücken gekehrt, wobei vor allem der Verlust des Mittelblock-Duos Kira Gosink und Laura Broekstra ins Kontor schlägt. Im Gegenzug sind sieben Spielerinnen zur Mannschaft gestoßen – fünf Talente aus den eigenen Reihen und zwei gestandene Spielerinnen. Die US-Amerikanerin Evann Slaughter soll helfen, die Lücke im Mittelblock zu schließen. Außerdem kehrt Zuzana Buchlova vom VfL Oythe zurück. Zur Talentfraktion zählen Zoe Konjer, Sarah Kuipers, Lisanne Masselink, Jana Oudehinkel und Leandra Schoemaker. Mit den bereits vorhandenen Spielerinnen verfügt Coach Lehmann somit über einen 13-köpfigen Kader, zu dem Dina Kwade noch hinzukommen kann, wenn es die Situation erfordert und es die ehemalige Spielführerin einrichten kann. Diese Personalie ist wichtig, da die Liberoposition von zwei jungen Talenten besetzt wird: Anna Meyerink und Jana Oudehinkel, die so zum Teil von der erfahrenen Kwade unterstützt werden können. Neue Spielführerin und damit Nachfolgerin von Jane Helweg ist im Übrigen Alicia Nelson. Zoe Konjer und Sarah Kuipers, die bereits in der Vorsaison im Training und bei Spielen reingeschnuppert haben, sind die Regisseurinnen hinter Stammzuspielerin Jolanta Kelner. „Die Beiden haben sich schon gut entwickelt und sind außerdem ehrgeizig und sehr trainingsfleißig“, sagt Lehmann. Den nächsten Schritt machen sollen auch Lisanne Masselink und Leandra Schoemaker. „Lisanne hat in der Fördergruppe immer eine wichtige Rolle gespielt und Leandra ist eine spielintelligente Person für die Mitte“, sagt Lehmann. Dort werden zu Beginn dennoch voraussichtlich Ina Gosen und Slaughter ein Duo bilden. Die US-Amerikanerin stieß auf Grund ihrer Tätigkeit als Volunteer bei den Olympischen Spielen zwar verspätet zum Team, seitdem hat sich die 24-Jährige aber extrem gut eingeführt beim SCU. „Sie bringt sehr viel Energie mit und ist eine echte Mannschaftsspielerin. Sie ist sehr präsent und kann ein Team mitnehmen“, beschreibt Lehmann die amerikanische Mittelblockerin. Rückkehrerin Zuzana Buchlova ist mit 30 Jahren die älteste Spielerin der Emlichheimer Mannschaft. „Sie spielt mit viel Übersicht und Cleverness. Außerdem lässt sie sich in engen Situationen nicht aus dem Konzept bringen“, berichtet der SCU-Trainer, der in der neuen Saison von Erik Heerkes als Assistent unterstützt wird. Die bisherige Co-Trainerin Claudia Volkers konzentriert sich wieder voll auf ihre Aufgabe bei der Regionalliga-Mannschaft. Chefcoach Michael Lehmann sieht zur neuen Saison einen größeren Umbruch als vor der vergangenen Spielzeit, er weiß aber genau, was er von den aufrückenden Talenten erwarten kann. „Ich kenne die Eigengewächse genau“, sagt er. Die Erwartungshaltung für die neue Saison formuliert der Emlichheimer Trainer eher grob: „Es wäre schön, so früh wie möglich Abstand nach unten zu haben. Wir wollen einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen“, sagt Lehmann. Er sieht hinter den Ligafavoriten ein großes Mittelfeld, in dem es für die Niedergrafschafterinnen darum gehen wird, sich zu behaupten. „Eine Wunschplatzierung zu sagen, ist super schwer“, sagt Lehmann und blickt voraus: „Nach der Hälfte der Hinrunde weiß man etwas mehr, wohin die Reise geht.“ Zum Mannschaftsstab gehört künftig auch Ex-Spielerin Ulla Timmer, die sich als Betreuerin um organisatorische Dinge kümmert und bei Auswärtsspielen auch auf der Bank sitzen soll. Außerdem soll sie für alle Beteiligten ein wichtiger Ansprechpartner sein. „Das Team neben dem Team ist wichtig“, sagt der SCU-Trainer und sagt dies auch mit Blick auf die physiologische Abteilung. „Die Zusammenarbeit mit Heike Schiphouwer und Annika Völker von ‚Vitalis‘ läuft sehr gut. Das ist ein großer Gewinn. Für mich als Trainer ist es bei Verletzungen wichtig, dass die Spielerinnen schnell wieder zurückkommen und darüber hinaus aus Verletzungen vorgebeugt wird.“

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen