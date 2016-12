Lokalsport

SCU bestätigt gute Form mit 3:2-Sieg in Dingden

Während die Emlichheimer Volleyballerinnen das Jahr positiv beenden, rutschen die männlichen Zweitliga-Kollegen vom FC 09 immer tiefer in die Krise: Sie verloren das Heimspiel gegen Delbrück glatt mit 0:3.

gn Schüttorf/Dingden. Die Grafschafter Volleyball-Zweitligisten haben in ihren Punktspielen am Sonnabend die Tendenz der vergangenen Wochen fortgesetzt: Die Frauen des SC Union Emlichheim bestätigten ihre gute Form mit einem 3:2-Sieg bei Blau-Weiß Dingden. Und die Männer der FC Schüttorf 09 rutschten mit einer 0:3-Heimniederlage gegen DJK Delbrück noch tiefer in die Krise.

Union Emlichheim knüpfte beim Tabellenfünften Dingden nahtlos an die gute Leistung der 2:3-Niederlage eine Woche zuvor gegen den VfLOythe an. Die Mannschaft von Trainer Michael Lehmann gewann den ersten Durchgang mit 25:22. Die nächsten beiden Durchgänge gingen zwar mit 25:15 und 25:23 an die Gastgeberinnen. Doch der SCU fand in einem ausgeglichenen Spiel zurück in die Erfolgsspur, glich mit 25:22 zum 2:2 nach Sätzen aus und setzte sich nach 107 Minuten Spieldauer mit 15:9 im Tiebreak durch. Damit schraubten die Emlichheimerinnen, bei denen die US-Amerikanerin Evann Slaughter erstmals zur wertvollsten Spielerin gewählt wurde, im letzten Hinrundenspiel ihre Ausbeute auf 15 Punkte und gehen als Tabellenneunter in die Pause über den Jahreswechsel. Im neuen Jahr geht es mit einem Doppelspieltag gleich in die Vollen; dem Spiel am 21. Januar in Oythe folgt einen Tag später das Rückspiel in eigener Halle gegen Dingden.

Der FC Schüttorf 09 kassierte die dritte Niederlage in Folge. Vor 170 Zuschauern in der Vechtehalle kamen die Gastgeber bei Satzergebnissen von 18:25, 23:25 und 19:25 nie für den Sieg in Frage. Mit 13 Punkten und Tabelenplatz zehn werden die Obergrafschafter ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht. Im letzten Spiel des Jahres am kommenden Sonnabend gegen Hürth (15 Punkte) steht die Mannschaft von Trainer Stefan Jäger nun noch mehr unter Druck.